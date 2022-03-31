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    Gökçeada ve Bozcaada'nın yarınki tüm seferleri iptal edildi

    Yarın için beklenen şiddetli lodos, deniz taşımacılığını olumsuz etkiledi. Yarın, Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine feribot seferi yapılmayacak.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 15:39
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 16:09
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    Gökçeada ve Bozcaada'nın yarınki tüm seferleri iptal edildi

    Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodosun, yarın fırtınaya dönmesi bekleniyor.

    Lodos beklentisi ise deniz seferlerinde aksamaya neden olacak.

    YARIN ÇANAKKALE ADALARINA SEFER YAPILMAYACAK

    Bu nedenle Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarınki bütün feribot seferleri iptal edildi.

    Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında yarınki tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağını duyurdu.

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