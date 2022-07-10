Gökçeada'da acil müdahaleye ihtiyaç duyan kişinin yardımına Mehmetçik koştu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter, Gökçeada'da acil müdahaleye ihtiyaç duyan bir kişiyi Çanakkale'ye nakletti.

Gökçeada'da acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan bir vatandaş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Çanakkale'ye götürüldü.

Helikopterle Çanakkale'ye nakledildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çanakkale Valiliğinin talebi üzerine, Gökçeada'da acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan bir vatandaşın, Deniz Kuvvetlerine ait helikopter ile Çanakkale'ye nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.