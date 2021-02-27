Gökçeada'da alabora olan teknedeki komutanlar kayboldu

Gökçeada'da alabora olan teknedeki komutanlar kayboldu

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında teknenin batması sonucu denizde kaybolan 2 komutanı arama çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaşayan Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk, Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ve Mehmet Çelik ile birlikte balık avlamak için denize açıldı.

Ancak Çarpışantürk'e ait fiber tekne Laz Koyu açıklarında alabora oldu.

2 UZMAN ERBAŞ YÜZEREK KURTULDU

Teknedeki 5 kişiden, uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik yaklaşık 1 kilometre yüzerek karaya çıkmayı başardı. Diğerleri ise suda kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 4 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi, deniz polisi ve jandarma komandolar sevk edildi.

ÇARPIŞANTÜRK'ÜN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bir süre sonra tekne sahibi Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ise aranıyor.

KOMANDOLAR DA SAHİLİ TARIYOR

Sahil Güvenlik botları ile Gökçeadalı balıkçılar, kayıp 2 komutanı bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma komandolar da karadan sahil şeridini tarayarak, arama faaliyetine katılıyor.





