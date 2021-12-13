Gökçeada'ya yarın yapılacak bazı seferler fırtına nedeniyle iptal edildi

Gestaş firmasının yaptığı açıklamada, yarınki olumsuz hava şartları sebebiyle Gökçeada ve Kabatepe seferleri yapılmayacak.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşım sağlayan Gestaş firmasının açıklamasına göre, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında; Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferlerinin yapılacağı, gün içerisindeki diğer tarifeli seferlerin ise iptal edildiği bildirildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Bu kapsamda, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00'daki feribot seferleri yapılmayacak.





