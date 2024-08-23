Gökhan Çıra, çocuklu paylaşımı nedeniyle ifade verecek Eski futbolcu Gökhan Çıra'nın, 2 yaşındaki çocukla yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle savcılıkça ifadesinin alınmasına karar verildi.

AA

Eski futbolcu Gökhan Çıra, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile evli olduğu dönemde taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi olmuştu.

Daha sonra Çıra, geçtiğimiz günlerde 2 yaşındaki S.S.Ç. isimli kız çocuğuyla ilgili bir fotoğraf paylaştı.

Paylaşımın tepki çekmesinin ardından Çıra ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aile Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak soruşturma başlatılmasını ve çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesini talep etti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca bu talep doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Gökhan Çıra'nın "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan ifadesinin alınmasına karar verildi.

İFADESİ ALINACAK

Soruşturmada, mağdur çocuk S.S.Ç. hakkında alınan raporda, evde bakımını yapan kişilerce bakımına devam edilmesi gerektiği kaydedildi.

Mağdur çocuğun durumu ve gelişimine uygun düşecek şekilde çocuk mahkemesinden danışmanlık tedbiri istenmesine karar verilirken, Gökhan Çıra'nın bir süreliğine uzaklaştırılmasının da aile mahkemesinden talep edileceği belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)