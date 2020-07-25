Gökhan Özoğuz'a göre Ayasofya, Atatürk sayesinde var

Gökhan Özoğuz'a göre Ayasofya, Atatürk sayesinde var

Şarkıcı Özoğuz, "Atatürk olmasaydı Ayasofya'yı rüyanızda görürdünüz" dedi.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya, 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından camiden müzeye dönüştürülmüştü.

Aradan geçen 86 yılın ardından Danıştay'ın aldığı kararla Ayasofya müze statütüsünden çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ayasofya'yı ibadete açtı.

350 bin kişinin katılımıyla ilk namazın kılındığı Ayasofya Camii'ne ilişkin farklı sesler yükselmeye başladı.

ATATÜRK OLMASAYDI..

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, her şeyin Atatürk sayesinde olduğunu yazdı.

Yorumunu Twitter üzerinden yapan Özoğuz, "Son dönem yanlış insanların ağzında anlamı kaybolduğu için vatan hainliğini nasıl olur bir kere daha tanımlayalım. O açılışta güya Atatürk'e iftiralarla uydurma vakfe söylentisiyle lanet edenler, Atatürk olmasaydı Ayasofya'yı rüyanızda görürdünüz." dedi.