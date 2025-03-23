Gökhan Özoğuz'un Ekrem İmamoğlu sessizliği sona erdi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki tarihin en büyük yolsuzluk skandallarından biri ortaya çıktı.

Sanat dünyasındaki birçok ünlü isim sessizlik içerisinde.

Ekrem İmamoğlu'nu İBB Başkanlığı döneminde fazlasıyla öven geleceğin lideri olarak nitelendiren isimler şimdilerde adını bile anmaz oldu.

4 gün boyunca Ekrem İmamoğlu ile ilgili hiçbir paylaşım yapmayan Gökhan Özoğuz, sonunda X hesabından bir paylaşım yaptı.

İMAMOĞLU'NUN ADINI GEÇİRMEDİ

Atatürk'ün fotoğrafını paylaşan Özoğuz, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımız boyunca yalanın değil, doğrunun yanında olduk. Taraf gözetmeksizin saf duygularımızdan ve samimiyetimizden yararlanmak isteyenleri gördük, ama her zaman, her ne olursa olsun Hak, Hukuk ve Adalet’e sırtımızı yasladık. Biz, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giden Türk evlatlarıyız. Ay Yıldızlı bayrağımızı ve Gençliğe Hitabemizi kalbimize kazıdık. Tez vakitte, bulunduğumuz bu zor dönemin, Adaletin Güneşiyle aydınlanması umuduyla…"

Gökhan Özoğuzun'un uzun süren sessizliği kendi mahallesinde de dikkat çekiyordu.

Öyle ki; Berna Laçin bu paylaşımın altına şunu yazdı;

"Vallahi , özelden “iyi misin” diye yazacaktım biraz daha ses gelmeseydi"