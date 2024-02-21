Gökhan Zan: Adaylıktan çekilmem için rüşvet teklif edildi TİP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, ‘adaylıktan çekilmesi için rüşvet teklif edildiğini ve mafya tarafından 2 defa tehditler aldığını söyledi.

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ensonhaber.com

Siyasi partilerin adaylık başvuruları sona erdi.

CHP'nin Hatay ile ilgili tartışmalı kararı sonrası TİP'in Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Gökhan Zan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

'Adaylıktan çekileyim diye rüşvet teklif edildi'

Medyascope'ta Ruşen Çakır'ın konuğu olan Zan, adaylıktan çekilmesi için kendisine rüşvet teklif edildiğini söyledi.

Kendisine açık çek teklif edildiğini sözlerine ekleyen Gökhan Zan, "Çekilmem adına ve bu yarışta olmamam adına bana açık tek teklif edildi. Ne istiyorsan sen yaz denildi. Ben bunu kabul etmedim." dedi.

'2 defa da tehdit edildim'

Zan, daha sonra çekilmesi için 2 kez tehdit edildiğini de aktardı.

Yaşadıklarından sonra adaylıktan çekilmemesinin doğru karar olduğunu belirten Gökhan Zan, şunları söyledi: