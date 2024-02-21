Siyasi partilerin adaylık başvuruları sona erdi.
CHP'nin Hatay ile ilgili tartışmalı kararı sonrası TİP'in Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Gökhan Zan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
'Adaylıktan çekileyim diye rüşvet teklif edildi'
Medyascope'ta Ruşen Çakır'ın konuğu olan Zan, adaylıktan çekilmesi için kendisine rüşvet teklif edildiğini söyledi.
Kendisine açık çek teklif edildiğini sözlerine ekleyen Gökhan Zan, "Çekilmem adına ve bu yarışta olmamam adına bana açık tek teklif edildi. Ne istiyorsan sen yaz denildi. Ben bunu kabul etmedim." dedi.
'2 defa da tehdit edildim'
Zan, daha sonra çekilmesi için 2 kez tehdit edildiğini de aktardı.
Yaşadıklarından sonra adaylıktan çekilmemesinin doğru karar olduğunu belirten Gökhan Zan, şunları söyledi:
Bakın ilk kez söylüyorum bunu, bana rüşvet teklif edildi. Kimden teklif edildiğini söylemeyeceğim, kamuoyuna ve halkımıza bırakacağım. Çekilmem adına ve bu yarışta olmamam adına bana açık tek teklif edildi. Ne istiyorsan sen yaz denildi. Ben bunu kabul etmedim. Hatta ve hatta iki defadır aracılarla mafya denen kişiler adı altında çekilmem için de tehdit edildim. Bakın ilk defa anlatıyorum. Bunlara boyun eğecek bir insan değilim. O yüzden doğru bir yolda olduğumu gördüm, 16.55’e kadar CHP'den bekledim. Adaylığımı açıklamadım, YSK’ya gitmedim bir umutla doğru aday üzerinde birleşmek için sonuna kadar bekledim. Ancak siz hem benim çekilmemi isteyeceksiniz, bana ahlaksız tekliflerle geleceksiniz, kabul etmem için birçok kişiyi aracı olarak kullanacaksınız ve mafyalarla beni tehdit edip boyun eğmemi isteyeceksiniz. Ben halkımın arkasında sonuna kadar varım, buyursunlar buradayım. Bu yarışta ben de varım, ne kadar doğru bir karar aldığımı ifade etmek istiyorum.
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