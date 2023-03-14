Gökhan Zan, depremle ilgili yaptığı açıklamalarındaki tutarsızlıklarıyla gündemde Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen ve büyük yıkımın olduğu Hatay'da depremi yaşayan Gökhan Zan, ilk açıklamasında devlete ve İletişim Başkanlığı'na teşekkür etti. Depremden 40 gün sonra Halk TV yayınına katılan Zan'ın "Hakkımı helal etmiyorum" diyerek tam tersi ifadeler kullanması ise dikkat çekti..

Türkiye 6 Şubat sabahına büyük bir felaketle uyandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ile 7.6 büyüklüğünde yaşanan depremler 11 ili etkiledi.

Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay gibi illerde hissedilen deprem, büyük yıkıma yol açtı.

Yaşanan felaketin en yoğun etkilediği şehirlerden biri olan Hatay'da bulunan ve depremi hisseden antrenör Gökhan Zan, gözyaşlarıyla yaptığı yardım çağrılarıyla gündeme gelmişti.

Gökhan Zan önce teşekkür etti

Zan'ın bu çağrıları sonrası İletişim Başkanlığı kendisiyle irtibata geçerek, gereken talimatları yerini getirdi.

Gökhan Zan, bu gelişmenin ardından yaptığı açıklamasında "Ben Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Hemen emrimize birini verdi, kendisiyle irtibata girdik. Sabah operatörler, kapçeler bütün makineler boş duruyordu, sesimizi duydular" demişti.

Ancak Gökhan Zan, bu açıklamalarından 40 gün sonra yaptığı açıklamalarıyla gündemde büyük yer edindi.

Sonra 'Hakkımı helal etmiyorum' dedi

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV yayınına katılan Zan, burada yaptığı konuşmasında tam zıt ifadeler kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı diye bir şey var. Beni aradılar, Çağatay ve Ali bey diye birisi. İşte 'Gökhan bey yaptıklarınızı görüyoruz, mücadele ediyorsunuz, biz sizin emrinizdeyiz.' Biriyle koordine olmak zorundasınız, kiminle olacaksınız bir yetkiliyle. O önemli. Yarım saatte gelecek olan bir kepçe, akşam 6'dan gece 12'ye kadar zifiri karanlıkta bekledik o soğukta.



Biz defnedemiyoruz. Aldık enkazı geri getirdik, bekledik sabaha kadar, tekrar geri getirdik kendi imkanlarımızla yaptık bu sefer. Şimdi böyle bir insan yalan konuşuyor, ben hakkımı helal etmiyorum"

Soruyoruz: 40 günde ne değişti?

İlker Koç'un sunumuyla yayınlanan Gündem Özel yayınında Gökhan Zan'ın tutarsız açıklamalarına dikkat çekildi.

Sunucu İlker Koç, önce devlet yetkililerine teşekkür eden Gökhan Zan'ın Halk TV yayınında yaptığı açıklamaları sonrası bir de Hatay'da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesine değindi.

Koç, "İsmail Küçükkaya'nın bir canlı yayınına katıldı. Ve o gün söyledikleriyle bugün söyledikleri arasında zıt cümleler kullandı. Biz de "Ne oluyor" dedik. 40 günde ne bu kadar değişti diye düşündük." dedi.

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İlker Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: