Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle derinden sarsıldı.
11 ili etkileyen depremler sonrası yaralar sarılıyor..
Yaşanan felaketin en yoğun etkilediği şehirlerden biri olan Hatay'da bulunan ve depremi hisseden antrenör Gökhan Zan, gözyaşlarıyla yaptığı yardım çağrılarıyla gündeme gelmişti.
Tutarsız açıklamaları tartışıldı
Deprem sonrası yaptığı ilk açıklamasında devlete ve İletişim Başkanlığı'na teşekkür eden Gökhan Zan, 40 gün sonra Halk TV yayına konuk oldu.
Zan, burada da "Hakkımı helal etmiyorum" diyerek tam tersi ifadeler kullanması ise dikkat çekti.
"CHP ve İyi Parti'den milletvekilliği teklifi aldı" iddiası
Bu gelişmelerin ardından Hatay'da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşen Zan hakkında "CHP ve İyi Parti'den milletvekilliği teklifi aldı" iddiası ortaya atıldı.
İddialara yanıt verdi
Gökhan Zan, iddia sonrası sessizliğini Ensonhaber'in YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programına bozdu.
Programın moderatörü İlker Koç'a konuşan Zan, böyle bir teklif almadığını belirtti.
Gökhan Zan ile telefon görüşmesini aktaran İlker Koç, şu ifadeleri kullandı:
Görüşmem de Gökhan çok üzgün olduğunu belirtti. Sözlerinin bu şekilde buraya çekilmesi çalışılmasından dolayı üzüldüğünü ifade etti.
Ben dedim Gökhan tamam, belki yanlış anlaşıldı.
Peki teklif aldın mı? dedim.
Yemin ederek, böyle bir teklif almadığını söyledi. Böyle bir teklifin şu anda söz konusu olmadığını ifade etti.
Meral Akşener ile görüşmesiyle ilgili de 'Ben futbolcuyum, beni herkes arayabilir. Bunu oraya çekmenin bir anlamı yok' ifadelerini kullandı.
Gökhan Zan, sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu
Öte yandan İlker Koç, programda Gökhan Zan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı da izletti.
"Orada kim varsa, askerimizden, jandarmamızdan, polisimizden, bekçimizden Allah hepinizden razı olsun"
Zan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Sözlerimi orada iyi dinleyin, Habertürk'teki sözlerimi iyi dinleyin. Neden söylediğimi algılayın önce. Biraz düşünün. Ben tekrar ediyorum, milletimize halkımıza bu dayanışmayı bu birlik ve beraberliği sağladıkları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğum için çok mutluyum ve gururluyum.
Halkım için, depremzedeler için gereken neyse yapmam için her zaman emrinizdeyim. Değerli arkadaşlar dünyanın dört bir yanından Türkiye'nin dört bir yanından bizlerle kalbi atan, acısını bizlerle paylaşan, yardım etmeye çalışan ama edemeyen, yardım eden, sivil toplum örgütleri küçüğünden en büyüğüne kadar, kim varsa Allah hepinizden razı olsun. Askerlerimizden Allah razı olsun. Jandarmamızdan Allah razı olsun. Polisimiz, bekçilerimiz Allah hepinizden razı olsun. Herkes çabaladı. Hepimiz gördük.