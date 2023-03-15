Gökhan Zan'dan İyi Parti ve CHP'den milletvekilliği teklifi iddiasına yanıt Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen ve büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da depremi yaşayan Gökhan Zan'ın açıklamalarındaki tutarsızlıklar sonrası İyi Parti ve CHP'den milletvekilliği teklifi aldığı iddia edilmişti. Zan, böyle bir şeyin olmadığını söyledi.

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle derinden sarsıldı.

11 ili etkileyen depremler sonrası yaralar sarılıyor..

Yaşanan felaketin en yoğun etkilediği şehirlerden biri olan Hatay'da bulunan ve depremi hisseden antrenör Gökhan Zan, gözyaşlarıyla yaptığı yardım çağrılarıyla gündeme gelmişti.

Tutarsız açıklamaları tartışıldı

Deprem sonrası yaptığı ilk açıklamasında devlete ve İletişim Başkanlığı'na teşekkür eden Gökhan Zan, 40 gün sonra Halk TV yayına konuk oldu.

Zan, burada da "Hakkımı helal etmiyorum" diyerek tam tersi ifadeler kullanması ise dikkat çekti.

"CHP ve İyi Parti'den milletvekilliği teklifi aldı" iddiası

Bu gelişmelerin ardından Hatay'da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşen Zan hakkında "CHP ve İyi Parti'den milletvekilliği teklifi aldı" iddiası ortaya atıldı.

İddialara yanıt verdi

Gökhan Zan, iddia sonrası sessizliğini Ensonhaber'in YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programına bozdu.

Programın moderatörü İlker Koç'a konuşan Zan, böyle bir teklif almadığını belirtti.

Gökhan Zan ile telefon görüşmesini aktaran İlker Koç, şu ifadeleri kullandı:

Görüşmem de Gökhan çok üzgün olduğunu belirtti. Sözlerinin bu şekilde buraya çekilmesi çalışılmasından dolayı üzüldüğünü ifade etti.



Ben dedim Gökhan tamam, belki yanlış anlaşıldı.



Peki teklif aldın mı? dedim.



Yemin ederek, böyle bir teklif almadığını söyledi. Böyle bir teklifin şu anda söz konusu olmadığını ifade etti.



Meral Akşener ile görüşmesiyle ilgili de 'Ben futbolcuyum, beni herkes arayabilir. Bunu oraya çekmenin bir anlamı yok' ifadelerini kullandı.

Gökhan Zan, sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu

Öte yandan İlker Koç, programda Gökhan Zan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı da izletti.

"Orada kim varsa, askerimizden, jandarmamızdan, polisimizden, bekçimizden Allah hepinizden razı olsun"

Zan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: