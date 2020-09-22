Göksel Kaya'ya palyaço diyen kişiye Atatürk'e hakaretten dava açıldı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı M.D.’nin Göksel Kaya’yı eleştirmesini “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçu kapsamına sokarak komik bir şekilde kamu davası açtı.

Atatürk'e olan benzerliğini her bayram fırsata çeviren Göksel Kaya, yine gündemde...

Mustafa Kemal Atatürk’e benzerliği ile dikkat çeken ve milli bayramlarda ortaya çıkarak Atatürk’e benzerliğini kazanç kapısı haline getiren Göksel Kaya’yı eleştiren bir vatandaş hakkında kamu davası açıldı.

ATATÜRK'ÜN HATIRASINA HAKARET SUÇU

Mahkemeye verilen D.M isimli şahıs, sosyal medya üzerinden, 25 Kasım 2019’da Göksel Kaya’nın Atatürk kimliği ile bir okulu ziyaret etmesini “Bu ülkede Milli Eğitim Bakanlığı ne iş yapar? Bu palyaço hangi sıfatla okullara gidip çocukların beynine kendini kazıyor?” sözleri ile eleştirdi.

D.M.’nin paylaşımımın savcılığa şikayet edilmesinin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanuna dayanarak, Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret suçlamasıyla M.D. hakkında iddianame hazırlandı.

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