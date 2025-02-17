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Haber Merkezi

Türkiye son yıllarda savunma alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Hava, kara ve deniz olmak üzere her alanında milli teknolojiyle yapılmış silahlar, ordu envanterine giriyor.

Bunlardan birisi ise GÖKSUR...

DENİZDEN İLK ATIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, GÖKSUR Hava Savunma Sistemi'nin deniz ortamındaki ilk atışının başarıyla gerçekleştiği bildirildi.

BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GÖKSUR atışlı testi, TCG BEYKOZ’dan Sinop açıklarında dün başarıyla icra edildi.

Test kapsamında, BOZDOĞAN hava savunma füzesi kullanıldı.

DENİZ KUVVETLERİNİN İHTİYACINI KARŞILAYACAK

GÖKSUR güdümlü mermisi BOZDOĞAN füzesinin yüksek performanslı yeteneklerinin yanı sıra çift yönlü veri bağı haberleşmesi sayesinde deniz kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirildi.

Nokta hava savunma sistemi GÖKSUR​, GÖKSUR 100-N VLS dikey atım sistemi (Modular Vertical Launch System), GÖKSUR 100-N/StA bağımsız görev yapabilen (All in One System) ve GÖKSUR 100-N savaş yönetim sistemi ile entegre görev yapabilen (Combat Management Integrated System) konfigürasyonları ile Türkiye'nin donanmasının hizmetine sunulmaya hazır duruma geldi.

MAVİ VATAN'I SAVUNACAK

GÖKSUR, 360 derece tehdit imha kabiliyeti, yeni nesil kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı güdümlü mermi, satha yakın uçan tehditlere karşı yüksek etkinlik, çoklu angajman kabiliyeti, yapay zeka destekli atış kontrol sistemi, modüler mimari tasarımı sayesinde farklı boyutlardaki platformlara entegrasyon kolaylığı, müstakilen ve/veya platformun savaş yönetim sistemine entegre çalışabilme kabiliyeti, veri bağı ile uplink/downlink ara safha güdüm yetenekleri ile Türkiye'nin Mavi Vatan'ı savunma kabiliyetini üst düzeye taşıyacak.

PARİS'TE ZİYARETÇİLERİN BÜYÜK İLGİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Modüler yapısı ile pek çok fırkateyn ve korvete uyarlanabilmesi nedeniyle yüksek ihracat potansiyeli taşıyan GÖKSUR, Paris’te gerçekleşen Euronaval 2024 Fuarı'nda ziyaretçilerin büyük ilgisini çekmişti.