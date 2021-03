Göktürk 1 Keşif Uydusu, Süveyş Kanalı'ndaki kapanmayı görüntüledi

Yaşanan gemi kazasının ardından kapanan ve dünyanın en önemli ticaret rotalarından olan Süveyş Kanalı, Göktürk 1 Keşif Uydusu tarafından yüksek çözünülükle kayda alındı.

Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayan ve her yıl 18 bin geminin geçtiği Süveyş Kanalı, küresel ticaretin yüzde 12'lik kısmını karşılamasının verdiği önemle biliniyor.

Süveyş Kanalı'nda yaşanan gemi kazası sonrası kanalın süresiz olarak deniz trafiğine kapanması, dünya lojistik gündemini oldukça etkiledi.

Kanalın kapatılmasının en büyük etkilerinden biri de Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatını zora sokmak oldu.

GÖKTÜRK 1 KEŞİF UYDUSU, SÜVEYŞ KANALI'NI GÖRÜNTÜLEDİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Keşif Uydu Tabur Komutanlığı tarafından kontrol edilen Göktürk-1 Keşif Uydusu, dünyanın en önemli kanallarından biri olan Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda karaya oturan The Ever Given isimli konteyner gemisini görüntüledi.

TÜRK ORTAKLIĞIYLA GELİŞTİRİLDİ

2010'da yapımına başlanan Göktürk 1 Keşif Uydusu'nun üretimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığının projesi olarak, TAI, ASELSAN, TÜBİTAK, Ulusal Elektroni̇k ve Kri̇ptoloji̇ Araştırma Ensti̇tüsü, ROKETSAN, TR TECNOLOGY gibi Türk ortaklarının katılımı ve Thales Alenia Space sorumluluğunda yürütülmüştü.