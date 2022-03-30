Göktürk-1'in gözünden 1915 Çanakkale Köprüsü

Milli Savunma Bakanlığı'nca 'Göktürk-1' uydusundan çekilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün fotoğrafları, sosyal medyadan paylaşıldı.

Açılışı 18 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 'Göktürk-1' uydusundan görüntülendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından fotoğraflar, “1915 Çanakkale Köprüsü’ne bir de Göktürk-1 uydumuzun gözünden bakmak ister misiniz?” notuyla paylaşıldı.

Bu paylaşım kısa sürede beğeni topladı.

DÜNYANIN EN GENİŞ ASMA KÖPRÜSÜ

Türkiye’nin prestij projelerinden biri olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü, Türk ve Güney Koreli şirketlerin ortaklığıyla inşa edildi.

Köprü, ayaklarının arasındaki ‘orta açıklık mesafesi açısından’ dünyanın en geniş asma köprüsü özelliğini taşıyor.

FERİBOTLA 1 SAAT SÜREN YOLCULUK 6 DAKİKAYA İNİYOR

Maliyeti 2,8 milyar dolara ulaşan köprü sayesinde, Gelibolu’dan Lapseki’ye feribotla 1 saat süren yolculuğun 6 dakikaya indirilmesi hedefleniyor.