Göktürk-2 uydusu dünyanın etrafında 60 bin tur attı

Uzaydaki gözümüz Göktürk-2 uydusunun fırlatılmasının üzerinden 11 yıl geçti.
11 yıl önce uzaya gönderilen Göktürk-2 uydusu, aradan geçen zamanda dünya etrafında 60 bin tur attı.
Göktürk-2'nin dünyanın üzerinde 60 bin tur atmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) bir paylaşım geldi.
60 bin tur attı
Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Göktürk-2 uydusunun 11'inci görev yaşını kutladı.
Açıklamada, "11 yıl önce bugün uzaya uğurladığımız Göktürk-2 uydumuz, geçen süre içinde dünyanın etrafında 60 bin tur atarak görüntü çekti." denildi.
7/24 komuta ediliyor: Dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü görüntü sağlıyor
Açıklamada ayrıca, uydunun Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 7/24 komuta edildiği ve dünyanın herhangi bir yerinden coğrafi kısıt olmaksızın yüksek çözünürlüklü görüntü alabildiği bilgisi de paylaşıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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