Göktürk-2 uydusu dünyanın etrafında 60 bin tur attı Milli Savunma Bakanlığı, 11 yıl önce uzaya yollanan GÖKTÜRK-2 uydusunun, geçen süre içinde dünyanın etrafında 60 bin tur atarak görüntü çektiğini bildirdi.

DHA

Uzaydaki gözümüz Göktürk-2 uydusunun fırlatılmasının üzerinden 11 yıl geçti.

11 yıl önce uzaya gönderilen Göktürk-2 uydusu, aradan geçen zamanda dünya etrafında 60 bin tur attı.

Göktürk-2'nin dünyanın üzerinde 60 bin tur atmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) bir paylaşım geldi.

60 bin tur attı

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Göktürk-2 uydusunun 11'inci görev yaşını kutladı.

Açıklamada, "11 yıl önce bugün uzaya uğurladığımız Göktürk-2 uydumuz, geçen süre içinde dünyanın etrafında 60 bin tur atarak görüntü çekti." denildi.

7/24 komuta ediliyor: Dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü görüntü sağlıyor

Açıklamada ayrıca, uydunun Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 7/24 komuta edildiği ve dünyanın herhangi bir yerinden coğrafi kısıt olmaksızın yüksek çözünürlüklü görüntü alabildiği bilgisi de paylaşıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)