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    Gökyüzü Akıncıları’nın ‘Onlu Tutuşma Atlayışı’

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından, en zorlu görevlerin isimsiz kahramanları Gökyüzü Akıncıları’nın 11 bin feet yükseklikten ‘Onlu Tutuşma Atlayışı’nı paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2021 - 15:06
    • Güncelleme : 17.07.2021 - 15:10
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    Gökyüzü Akıncıları’nın ‘Onlu Tutuşma Atlayışı’

    Gökyüzü Akıncıları’nın tatbikatı, izleyenleri gururlandırdı.

    Milli Savunma Bakanlığı’nin Twitter hesabı üzerinden paylaşılan görüntüde, ‘Onlu Tutuşma Atlayışı’ yapıldığı gözlendi.

    BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ

    11 bin feet yükseklikten yapılan atlayış, nefes kesti.

    Yapılan paylaşıma, binlerce kez izlendi ve beğeni yağmuruna tutuldu.

    Gökyüzü Akıncıları’nın “Onlu Tutuşma Atlayışı” VİDEO

    Gökyüzü Akıncıları’nın ‘Onlu Tutuşma Atlayışı’ #1

    Gökyüzü Akıncıları’nın ‘Onlu Tutuşma Atlayışı’ #2

    Gökyüzü Akıncıları’nın ‘Onlu Tutuşma Atlayışı’ #3

    Gökyüzü Akıncıları’nın ‘Onlu Tutuşma Atlayışı’ #4

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