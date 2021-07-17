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Gökyüzü Akıncıları’nın ‘Onlu Tutuşma Atlayışı’
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, en zorlu görevlerin isimsiz kahramanları Gökyüzü Akıncıları’nın 11 bin feet yükseklikten ‘Onlu Tutuşma Atlayışı’nı paylaşıldı.
- Haber Merkezi
- 17.07.2021 - 15:06
- Güncelleme : 17.07.2021 - 15:10
Gökyüzü Akıncıları’nın tatbikatı, izleyenleri gururlandırdı.
Milli Savunma Bakanlığı’nin Twitter hesabı üzerinden paylaşılan görüntüde, ‘Onlu Tutuşma Atlayışı’ yapıldığı gözlendi.
BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ
11 bin feet yükseklikten yapılan atlayış, nefes kesti.
Yapılan paylaşıma, binlerce kez izlendi ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Gökyüzü Akıncıları’nın “Onlu Tutuşma Atlayışı” VİDEO