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Gökyüzü Akıncıları’nın ‘Onlu Tutuşma Atlayışı’

Gökyüzü Akıncıları’nın ‘Onlu Tutuşma Atlayışı’

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, en zorlu görevlerin isimsiz kahramanları Gökyüzü Akıncıları’nın 11 bin feet yükseklikten ‘Onlu Tutuşma Atlayışı’nı paylaşıldı.