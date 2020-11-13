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    Gökyüzünde ay ile yıldız yan yana geldi

    Gökyüzünde ay ile yıldızın buluşma görüntüsü Türk bayrağını hatırlattı.
    • DHA
    • 13.11.2020 - 09:31
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 10:27
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    Gökyüzünde ay ile yıldız yan yana geldi

    Ay ile yıldızın gökyüzünde yan yana gelmesi heyecan yarattı.

    İstanbul semalarında sabaha karşı gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü, Türk bayrağını hatırlattı.

    GÖKYÜZÜNÜ SÜSLEDİ

    Hilal biçimi alan aya yıldızın yaklaşmasıyla Türk bayrağındaki formuna kavuşması, görüntülere yansıdı.

    O anları gören vatandaşlar hatıra fotoğrafları çekti.

    Gökyüzünde ay ile yıldız yan yana geldi ViDEO

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