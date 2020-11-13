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Gökyüzünde ay ile yıldız yan yana geldi
Gökyüzünde ay ile yıldızın buluşma görüntüsü Türk bayrağını hatırlattı.
- DHA
- 13.11.2020 - 09:31
- Güncelleme : 13.11.2020 - 10:27
Ay ile yıldızın gökyüzünde yan yana gelmesi heyecan yarattı.
İstanbul semalarında sabaha karşı gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü, Türk bayrağını hatırlattı.
GÖKYÜZÜNÜ SÜSLEDİ
Hilal biçimi alan aya yıldızın yaklaşmasıyla Türk bayrağındaki formuna kavuşması, görüntülere yansıdı.
O anları gören vatandaşlar hatıra fotoğrafları çekti.
Gökyüzünde ay ile yıldız yan yana geldi ViDEO