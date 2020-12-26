Şehir içerisindeki trafik yoğunluğunu azaltmak üzere 2018 yılında yapımına başlanan Ankara-Konya kara yolu Gölbaşı alt geçit projesinin açılışı, Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ankara Gölbaşı'nda şehir içindeki trafik sıkışıklığını sonlandırmak için 2018'de Ankara-Konya kara yolu Gölbaşı alt geçit projesine başlanmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılan alt geçit projesi tamamlandı.

AÇILIŞI, CUMHURBAŞKANI YAPTI

3 şerit geliş, 3 şerit gidiş ana yol, 2'şer şerit de yan yolları bulunan Gölbaşı Şehir Geçişi'nin açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katılımıyla yapılan açılış töreninin ardından geçit, vatandaşların kullanımına sunuldu.

Açılış sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz 18 yılda ülkemize kazandırdığımız eserlerin ve hizmetlerin anlamını salgın döneminde daha iyi görüyoruz.

Türkiye bu tarihi dönüşüme altyapı bakımından gelişmiş, siyasi olarak güçlü, ekonomi olarak hazırlıklı olduğu bir dönemde yakalanmıştır." açıklamasında bulundu.

"ÇITAYI SÜREKLİ YÜKSELTİYORUZ"

Erdoğan, "Proje ve icraatlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Çıtayı sürekli yükselterek sürdürüyoruz. 2021 yılı söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır." sözlerini söyledi.

Gölbaşı Şehir Geçişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışa yönelik açıklamalarında şu ifadelere de yer verdi:

"Şehir geçişi bölümünün uzunluğu 967 metreyi bulan bu yatırımının hayata geçirilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Çevresi gecekondularla kuşatılmış, temel altyapı ihtiyaçlarının eksik bu şehre gerçek başkent görünümü kazandırmak için çok çalıştık. Geçmiş AK Parti belediye başkanlarının emeğini bir kenara koymak mümkün değil.

Tarımdan sanayiye kadar geniş bir alanda üretim merkezi vasfına sahip Ankara'yı kara, demir ve havayollarıyla tarihi önemde yatırımlar gerçekleştirdik. Ankara-Niğde Otoyolu bunlardan biridir. Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Sivas, Ankara-İzmir bu yatırımlardan bazılarıdır.

"BİRİLERİ 'BUNCA YATIRIMA NE GEREK VAR' DİYORDU"

Biz Türkiye'yi eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye projelerle donatırken birileri çıkıp "Bunca yatırıma ne gerek var" diyordu. İstanbul'daki yeni havalimanımızı inşa ederken zeminden kuş göç güzergahına ilişkin yalanlarla ortalığı bulandırmaya başlıyorlardı. YSS inşaatını engellemek için atmadıkları takla kalmamıştı.

Bir mahkeme kararını yanlış yorumlayıp "Bu proje 4 kuleden ibarettir" diyenlerin zil takıp oynadığını unutmadık.

Yolların tünellerin viyadüklerin ne işe yaradığını öğrenmek isteyenler gitsinler kamyonculara sorsunlar. Kamyoncu lokantasına girsin, bu yollar geçmişte nasıldı şimdi nasıl diye sorup öğrensinler.

Hastanelerin ne işe yaradığını gitsinler oradaki hasta yakınlarına, sağlık çalışanlarına sorsunlar.

Şimdi geçirdiğimiz kurak dönemleri bu barajlardaki sularla geride bırakıyoruz. Bu barajların ne işe yaradığını evinde musluğunu açtığında su akan vatandaşa, tarlasını sulayan çiftçimize sorsunlar."

ÇEVREYE YEŞİL ALAN KAZANDIRILACAK

50 metre genişliğinde, 1 kilometre uzunluğundaki tünelin üstünde yapılacak çevre ve peyzaj çalışması, Gölbaşı Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar tamamlandığında yolun üst kısmında yaya yolları, oturma birimleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, zabıta müdürlüğü binası ile 17 bin metrekarelik meydan olacak.

Bu projeyle birlikte eskiden Konya yolu olarak kullanılan yol ise yeşil alan ve otopark olarak kullanılacak.

ATATÜRK'ÜN ANKARA'YA GELİŞİNİN 101'İNCİ YILI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a törene teşriflerinden dolayı teşekkür eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, töreni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünde yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, kara, demir, deniz ve hava yolu yatırımlarını bir bir hizmete aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin geleceğini yeniden şekillendirmek, bölgemizde ve dünyada liderliğimizi tesis etmek için ulaştırma ve haberleşme altyapımızın önemi çok büyük.

Ülkemizin bütünsel kalkınmasına omuz vermek üzere doğu-batı ve kuzey-güney aksında kesintisiz hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım altyapısını tamamlıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Gölbaşı Şehir Geçişi de bu bakış açısının bir neticesi olarak ortaya koyduğumuz eserlerimizden biridir."

"GÖLBAŞI'NDAN GÜNDE ORTALAMA85 BİN ARAÇ GEÇİYOR"

Ankara'dan Akdeniz ve Güneydoğu'ya ulaşımı sağlayan kara yollarının geçiş noktasında yer alan Gölbaşı'ndan günde ortalama 85 bin araç geçtiğini belirten Karaismailoğlu, "Gölbaşı Şehir Geçişi ile ilçe içindeki transit geçiş ortadan kalkacak, kent içi trafik akışı rahat bir nefes alacaktır." dedi.

Karaismailoğlu, Ankara-Konya yolunu, 3,6 kilometrelik kesimini genişleterek, iki yönde 3 şeritli ana, 3 şeritli yan yol olmak üzere toplam 12 şeritli hale getirdiklerini belirtti.

"ŞEHİR İÇERİSİNDEKİ EGZOZ SALINIMI AZALACAK"

Şehir geçişinde 490 metresi kapalı geçiş olmak üzere, toplamda 967 metre uzunluğunda alt geçit köprüsünü tamamladıklarına işaret eden Karaismailoğlu, "Geçişin hizmete açılmasıyla Ankara-Konya Yolu'nda şehirlerarası transit geçiş ile şehir içi trafik ayrılacaktır. Bu şekilde araç trafiği, alt geçit ile kesintisiz akacaktır. Bugünden sonra bu geçişteki dur-kalk beklemeleri sona erecek ve şehir içindeki egzoz salınımı azalacaktır." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, "Proje ile zamandan 163,3 milyon lira, akaryakıttan 12,8 milyon lira olmak üzere toplamda yıllık 176,1 milyon liralık tasarruf sağlayacağız. Bu sayede bölgemizdeki sanayi ve tarım kuruluşlarımız hız ve zaman kazanarak, daha verimli nakliye imkanlarına kavuşarak rekabet güçlerini artıracaktır." ifadelerini kullandı.

"6A'NIN ÜRETİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Ulaşım ve haberleşmede hayata geçirdikleri her projenin çok kısa bir süre içerisinde bulundukları bölgeye ekonomik canlılık, yeni yatırımlar ve iş sahaları açısından bereket getirdiğini gözlemlediklerini aktaran Karaismailoğlu, ulaşımın yanı sıra haberleşme uydularıyla uzayda daha fazla yer alp, dünyanın pek çok ülkesine iletişim hizmeti sattıklarını anlattı.

Karaismailoğlu, 5A ve 5B uydularını fırlatmanın arifesinde olduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yerli ve milli uydumuz 6A'nın da üretim süreçleri büyük bir titizlikle devam ediyor. Türkiye'nin geleceği parlak, önümüz fırsatlarla dolu. Sadece bugüne değil yarına da hazırlanarak gücümüze güç katacağız. Büyük bir şevkle, Türkiye'nin dört bir yanında halkımızın güvenine layık olmak için gece gündüz ter dökmeye devam edeceğiz."

Gölbaşı Şehir Geçiş projesinin başta Ankara olmak üzere tüm ülkeye hayırlı olmasını temenni eden Karaismailoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

BİRÇOK KİŞİ KATILIM SAĞLADI

Programa, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Enver İskurt ile Ömer Fatih Sayan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ankara milletvekilleri, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve diğer ilgililer katıldı.