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    Gölcük Poyraz Limanı’nda müsilaj temizliği başladı

    MSB, Gölcük Poyraz Liman’ında müsilaj temizleme çalışmalarının başladığını açıkladı.
    • İHA
    • 08.06.2021 - 14:44
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 14:57
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    Gölcük Poyraz Limanı’nda müsilaj temizliği başladı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gölcük Poyraz Liman’ında müsilaj temizleme işlemlerinin başladığını ve çalışmalara bölgedeki deniz temizleme araçları ile personeller tarafından destek verileceğini açıkladı.

    MÜSİLAJ BELASI İÇİN MSB DE DEVREYE GİRDİ

    Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Gölcük Poyraz Limanı’nda, 7 Haziran’da müsilaj temizleme faaliyetlerine başlanmıştır. Bugün Kocaeli Valiliği koordinesinde yapılacak müsilaj temizleme çalışmalarına Gölcük bölgesindeki deniz temizleme araçları ve personel ile destek verilecektir.” ifadelerine yer verildi.

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    Gölcük Poyraz Limanı’nda müsilaj temizliği başladı #4

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