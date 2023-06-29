Gölcük Tabiat Parkı'nın Kurban Bayramı ziyaretçileri Bayram tatilini fırsat bilenlerin koştukları yerlerden birisi de Bolu'da bulunan Gölcük Tabiat Parkı oldu. Kimi vatandaşlar göl çevresinde yürüyüş yaptı kimileri ise ailecek mangalın keyfini çıkardı.

AA

Yurdun dört bir yanına Kurban Bayramı ziyareti gerçekleşiyor.

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı da bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Gölcük'e gelenler göl manzarasını izleyerek, temiz havanın ve doğal güzelliklerin tadına vardı.

Yürüyüş yapanlardan mangal yapanlara

Günübirlik gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yapıp bisikletle tur attı. Bazıları da piknik alanlarında aileleriyle mangal yaptı.

Bayram tatilinde doğayla baş başa olmak isteyenler, kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkını tercih etti.

Ziyaretçilerin yoğun ilgisi dolayısıyla otopark doldu.

"Dün kurbanımızı kestik, bugün de buradayız"

Ailesiyle Düzce'den gelen Abdurrahim Altun, "İlk defa geldim ve gerçekten çok beğendim. Pikniğimizi yapıp döneceğiz." dedi.

Misafirlerini getirdiğini söyleyen Adem Almaz, "Burası harika bir yer. Daha önce geldim. Şimdi de çevremdeki insanları getiriyorum. Dün kurbanımızı kestik, bugün de buradayız. Misafirlerimizi, böyle güzel bir yeri görmesi için buraya getirdik." diye konuştu.

"Kurban Bayramı tatilini burada geçirmek istedik"

İstanbul'dan ailesiyle gelen Remziye Yılmaz da, "Buraya pikniğe geldik. Bayram tatilinde gezelim istedik. Burası çok güzel. Daha önce de gelmiştik. Kurban Bayramı tatilini de burada geçirmek istedik, eğleniyoruz." ifadesini kullandı.