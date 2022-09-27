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    Gölcük Tersane Komutanlığı'ndaki iş kazasında, bir asker şehit oldu

    Kocaeli'deki Gölcük Tersane Komutanlığı'nda meydana gelen iş kazasında, Söz.Elk. Er Enes Bıyık şehit oldu.
    • 27.09.2022 - 21:00
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 21:23
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    Gölcük Tersane Komutanlığı'ndaki iş kazasında, bir asker şehit oldu

    Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında, operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Öte yandan Kocaeli'deki Gölcük Tersane Komutanlığı'nda bir iş kazası yaşanadı.

    DHA'nın haberine göre; talihsiz olayda bir asker şehir oldu.

    "Söz.Elk. Er Enes Bıyık şehit olmuştur"

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklama ise şu ifadelere yer verildi:

    "Gölcük Tersane Komutanlığımızda, 27 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen iş kazasında, kahraman silah arkadaşımız Söz.Elk. Er Enes Bıyık şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır."

    Gölcük Tersane Komutanlığı ndaki iş kazasında, bir asker şehit oldu #1

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