GoldexCoin olayı nedir? GoldexCoin battı mı, neden ulaşılamıyor? GoldexCoin açıkladı

GoldexCoin olayı nedir? GoldexCoin battı mı, neden ulaşılamıyor? GoldexCoin açıkladı

Kripto para piyasasında çalkantılar devam ediyor. Thodex ve Vebitcoin’in ardından GoldexCo.in adlı kripto para alım-satım platformuna da ulaşılmıyor. Peki, GoldexCoin olayı nedir, battı mı?

Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla yurt dışına kaçması olayının ardından Vebitcoin de işlemleri durdurarak kullanıcıları zarara uğratmıştı.

Vebitcoin'in CEO'su İlker Baş'ın aslında iddia bayisi işletmecisi olduğu ortaya çıkmış ve gözaltına alınmıştı.

GoldexCo.in kullanıcıları da geceden beri sisteme erişemediğini dile getirdi. Ön satışını gerçekleştiren GLDX Token için alım satım işlemleri durduruldu.

Peki, GoldexCo.in olayı nedir? GoldexCo.in battı mı, neden ulaşılamıyor? İşte, GoldexCo.in tarafından yapılan açıklama...

GOLDEXCOIN NEDEN AÇILMIYOR, BATTI MI?

Geçtiğimiz gün yatırımcıları mağdur eden Thodex ve Vebitcoin kripto para alım satım platformlarının ardından yatırımcılar için endişe veren bir gelişme daha yaşandı.

Ön satışını gerçekleştiren GLDX Token için alım satım işlemleri durduruldu. Yatırımcılar paralarını geri alamazken, platforma erişim sağlanamadı.

Yatırımcılar sosyal medyada söz konusu kripto parayı tavsiye eden yüksek takipçili hesapları eleştiri yağmuruna tutmaya başladı.

Kripto para alım satım platformu Goldexco.in konuyla ilgili internet sitesinde yaptığı açıklamada, mükerrer işlemleri ve sistemsel problemleri neden göstererek giderici çalışmaların başlatıldığını ve herhangi bir kaybın söz konusu olmadığını bildirdi.

Goldexco.in tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“23.04.2021 Saat 19.20 de açılışını yaptığımız Gldx Token'in alım satımında siz değerli kullanıcılarımızın da şahit olduğu gibi sistemsel problem yaşanmıştır. Gece boyu yapılan incelemeler sonucu bazı hesaplar da mükerrer işlemler tespit edilmiştir.

Hem piyasa yapıcı hem de piyasa alıcı tarafında her hangi bir hak kaybına sebep olmamak için 23.04.2021 saat 19.20 den itibaren yapılan tüm işlemler geri çevrilecektir. Bu işlemler sadece Gldx Token için yapılacaktır. Diğer tüm alım satımlar aktiftir.

Kullanıcılarımızın tüm varlıkları soğuk cüzdandadır. Her hangi bir kayıp söz konusu değildir. Dileyen kullanıcılarımızın talep etmeleri doğrultusunda yapmış oldukları yatırım miktarı taraflarına iade edilecektir.

Sistemimiz de gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra Gldx Token'in tekrar alım satıma açılacağını tüm kullanıcılarımıza bildiririz. Bizi takip etmeye devam edin. Goldexco.in Ailesi.”

Bu açıklama, yatırımcıları tatmin etmek için yeterli olmadı.

TWİTTER'DAN AÇILIŞ TARİHİ AÇIKLAMASI

Goldexco.in'in Telegram grubundan da açıklama yapılırken, kullanıcıların tedirginliği dikkat çekti.

Söz konusu platform, Telegram üzerinden, "Pazartesi duyuru yapılacak. Çarşamba günü tekrar alım satım başlayacak. Problem teknik tarafta kontroller yapılıyor" dedi.

Son olarak Goldexco.in tarafından atılan tweette, "Değerli Kullanıcılarımız; Bugün saat 19:00 itibarıyla algoritma tekrar çalıştırılacak olup, 25.04.2021 saat 12:00'da Gldx Token alım satıma açılacaktır. Goldexco.in Ailesi" ifadelerine yer verildi.

GOLDEXCOIN NEDİR, KİMİN?

Goldexco.in de kripto para alım satım yapılan bir platformdur. Goldexco.in internet sitesinde şirket hakkında 'Denxpro Software LLC. Amerika Birleşik Devletleri kanunlarına göre kurulmuş ve tescil edilmiş bir şirkettir' ifadeleri yer almaktadır. Adres olarak da ABD görülmektedir. Denxpro Software internet sitesine girilmeye çalışıldığında ise 'Çok yakında' yazısıyla karşılaşılmaktadır.