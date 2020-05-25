Golf oynamaya giden Trump'a el hareketi çekti

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşırken golf tatiline çıkan Trump'a, konvoyuyla geçerken, bir kadın el hareketi yaptı.

Koronavirüs salgınında ABD'nin can kaybı 100 bine yaklaşırken ve işsiz sayısı on milyonlarla ölçülüyor.

TRUMP'IN GOLF OYNAMAYA GİTMESİ, VATANDAŞLARI KIZDIRDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm bu yaşananları umursamayarak golf oynamaya gitmesi ise tepkilere neden oldu.

Haftasonunu başkente 20 dakika mesafede yer alan, Virginia eyaletinin Sterling kentinde bulunan, sahibi olduğu ve adını taşıyan golf tesisinde geçiren Trump'ın upuzun konvoyuyla yoldan geçiş, beyaz polo tişört ve kep giymiş halde golf oynama görüntüleri medyaya yansıdı.

ABD'Lİ VATANDAŞTAN TRUMP'A EL HAREKETİ

Konvoy geçerken Sterling'de bir kadın, orta parmağını göstererek ABD Başkanı hakkındaki düşüncelerini tüm dünyaya gösterdi.

Kadının Trump'a yaptığı el hareketi, sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasında yer aldı.

Ertesi gün de Trump'ın geçtiği yolun kenarında protestolar devam etti.