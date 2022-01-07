Gonca Vuslateri, Cübbeli Ahmet'in sözlerine yapılan şarkıyla dans etti

Gonca Vuslateri, Cübbeli Ahmet'in sözlerine yapılan şarkıyla dans etti

Cübbeli Ahmet'in sözleri üzerine yapılan remix müzikle dans eden Gonca Vuslateri, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde karavanda göbeğini açarak yaptığı abartılı oryantal dansıyla gündem olan Gonca Vuslateri, bu kez Cübbeli Ahmet'in sözlerine yapılan müzikle dans etti.

CÜBBELİ AHMET'İN SÖZLERİYLE EĞLENDİ

Gonca Vuslateri, Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün 'öp beni, yut beni, yala beni' sözlerine yapılan remix müziği televizyondan açtı.

Gonca Vuslateri, Cübbeli Ahmet'in sözlerine yapılan şarkıyla dans etti VİDEO



KÖPEKLERİYLE DANS ETTİ

Eğlenirken köpekleriyle dans eden Vuslateri, o anları sosyal medya hesabında yayınladı.