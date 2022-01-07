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    Gonca Vuslateri, Cübbeli Ahmet'in sözlerine yapılan şarkıyla dans etti

    Cübbeli Ahmet'in sözleri üzerine yapılan remix müzikle dans eden Gonca Vuslateri, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 18:08
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    Gonca Vuslateri, Cübbeli Ahmet'in sözlerine yapılan şarkıyla dans etti

    Oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde karavanda göbeğini açarak yaptığı abartılı oryantal dansıyla gündem olan Gonca Vuslateri, bu kez Cübbeli Ahmet'in sözlerine yapılan müzikle dans etti.

    CÜBBELİ AHMET'İN SÖZLERİYLE EĞLENDİ

    Gonca Vuslateri, Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün 'öp beni, yut beni, yala beni' sözlerine yapılan remix müziği televizyondan açtı.

    Gonca Vuslateri, Cübbeli Ahmet'in sözlerine yapılan şarkıyla dans etti VİDEO

    KÖPEKLERİYLE DANS ETTİ

    Eğlenirken köpekleriyle dans eden Vuslateri, o anları sosyal medya hesabında yayınladı.

    Gonca Vuslateri, Cübbeli Ahmet in sözlerine yapılan şarkıyla dans etti #1

    Gonca Vuslateri, Cübbeli Ahmet in sözlerine yapılan şarkıyla dans etti #2

    Gonca Vuslateri, Cübbeli Ahmet in sözlerine yapılan şarkıyla dans etti #3

    Gonca Vuslateri, Cübbeli Ahmet in sözlerine yapılan şarkıyla dans etti #4


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