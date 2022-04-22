Google '22 Nisan Dünya Günü testi': Siz hangi hayvansınız

Google '22 Nisan Dünya Günü testi': Siz hangi hayvansınız

22 Nisan günü kutlanan Dünya Günü, Google Doodle tasarımı ile gündeme geldi. İklim değişikliğini konu alan Google, "Siz hangi hayvansınız" adlı testi kullanıcılara sundu.

Arama motoru Google'a girenler 22 Nisan Dünya Günü doodle'ı ile karşılaştı.

Google, iklim değişikliği konulu hazırladığı doodle ile her yıl aynı tarihte kutlanan Dünya Günü'ne destek veriyor.

Hazırladıkları Doodle'lerin yanı sıra interaktif uygulamalara da imza atan Google, çevre duyarlılığını vurgulamak için "Siz hangi hayvansınız" isimli bir test hazırladı.

Dünya Günü Doodle'ı ile karşılaşan kullanıcılar "Dünya günü nedir" ve "Dünya günü testi nasıl çözülür" sorularını araştırmaya başladı.

Peki 22 Nisan Dünya Günü nedir? Dünya Günü testi nasıl çözülür? İşte ayrıntılar...

Dünya Günü nasıl ortaya çıktı?

İlk kez Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), 1970 yılında, Aktivist John McConnell'in önerisi ve güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşmasına yönelik çabalarıyla bilinen çevreci Denis Hayes'in organizatörlüğünde düzenlendi. Bu organizasyonlara 20 milyonu aşkın kişi katılırken etkinlik sayesinde ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlandı. Çevre felaketleri, küresel ısınma, kirlilik gibi birçok konunun uluslararası gündem olması sağlandı.

İklim değişikliğine karşı küresel çapta verilen mücadelede tarihi bir dönüm noktası olarak görülen Paris İklim Anlaşması (COP 21) da Dünya Günü'nün kutlandığı 22 Nisan 2016'da imzalandı. Ancak bu anlaşmaya Dünya Günü'nün çıkış noktası olan ABD'nin başkanı Donald Trump imza atmadı.

22 Nisan Dünya Günü'nü tetikleyen olay 28 Ocak 1968'de gerçekleşti. Bu tarihte ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Santa Barbara kıyısı açıklarına yaklaşık 12 milyon litre petrol döküldü. O güne kadar görülen en büyük çevre felaketlerinden biri olan olayda 10 bini aşkın kuş, yunus, fok balığı ve deniz aslanı öldü. Bu atıklar bin 300 kilometre kareyi aşkın bir alana yayıldı.

2000 yılında organizasyon ilk kez internet üzerinden bildirisini yayımladı ve resmi sunumu Hollywood yıldızı Leonardo Di Caprio yaptı.

1990'dan itibaren ise Dünya Günü, ABD'yi aşan ve uluslararası çapta kutlanan bir güne dönüştü. 200'e yakın ülkedeki kutlamaları Washington merkezli Earth Day Network organize ediyor.

Dünya Günü testi nasıl çözülür?

Teste ulaşmak isteyen kullanıcılar, Google'a "Dünya Günü testi" yazarak karşılarına gelecek 6 soruluk eğlenceli testi çözmeleri sonucunda hobileri, karakteristik özellikleri bakımından hangi hayvan ile benzeştiklerini görebilecek.