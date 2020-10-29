Google'dan Cumhuriyet Bayramı'na özel doodle

Arama motoru Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel doodle hazırladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta sevinçle karşılanırken, internet arama motoru Google'da bu özel güne kayıtsız kalmadı.

29 EKİM'E ÖZEL DOODLE

Google, özel günler ve kişiler için hazırladığı Doodle tasarımlarını bu kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladı. İnternet devi Google'ın bu özel güne hazırladığı doodle'a tıklayanlar, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' arama sonuçlarını görüntülüyor.