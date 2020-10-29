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    Google'dan Cumhuriyet Bayramı'na özel doodle

    Arama motoru Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel doodle hazırladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2020 - 09:16
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 09:50
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    Google'dan Cumhuriyet Bayramı'na özel doodle

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta sevinçle karşılanırken, internet arama motoru Google'da bu özel güne kayıtsız kalmadı.

    29 EKİM'E ÖZEL DOODLE

    Google, özel günler ve kişiler için hazırladığı Doodle tasarımlarını bu kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladı. İnternet devi Google'ın bu özel güne hazırladığı doodle'a tıklayanlar, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' arama sonuçlarını görüntülüyor.

    Google dan Cumhuriyet Bayramı na özel doodle #1

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