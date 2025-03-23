Google'dan İmamoğlu hamlesi: Unvanı kaldırıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

İmamoğlu, işlemlerinin ardından Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

GOOGLE'DAN DİKKAT ÇEKEN GÜNCELLEME

Öte yandan, Google'ın, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından arama sonuçlarından "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" unvanını kaldırdığı dikkatleri çekti.

Bunun yerine, "iş insanı" ve "eski Beylikdüzü Belediye Başkanı" ifadelerinin kaldığı görüldü.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu'nun geçici tedbir olarak görevden alındığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi: