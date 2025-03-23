Google'dan İmamoğlu hamlesi: Unvanı kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.
İmamoğlu, işlemlerinin ardından Silivri Cezaevi’ne gönderildi.
GOOGLE'DAN DİKKAT ÇEKEN GÜNCELLEME
Öte yandan, Google'ın, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından arama sonuçlarından "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" unvanını kaldırdığı dikkatleri çekti.
Bunun yerine, "iş insanı" ve "eski Beylikdüzü Belediye Başkanı" ifadelerinin kaldığı görüldü.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu'nun geçici tedbir olarak görevden alındığını duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 no sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.
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