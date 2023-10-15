Gördüklerine dayanamadı! Gazze'de hastaneye giden BBC muhabirinin zor anları Gazze'de bir hastaneyi gezen BBC Arapça muhabiri, gördükleri karşısına dayanamadı. Gözyaşlarını tutamayan ve ayakta durmakta zorlanan muhabir, "Hayatımda böyle bir şey görmedim" dedi.

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ensonhaber.com

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor...

Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından Gazze'yi abluka altına alan İsrail, binlerce insanı öldürdü.

Gazze'ye yardım gelmesini dahi engelleyen İsrail'in yaşattıklarını görüntülemek için BBC Arapça muhabiri, bir hastaneye gitti.

BBC Arapça muhabiri, sakini olduğu Gazze'de hastanedeki görüntüler karşısında dayanamadı ve dizlerinin üstüne çöktü.ü

Kameraman gözyaşlarına boğuldu

Yakınını sedye üzerinde gören kameraman ise gözyaşlarına hakim olamadı. O anlar, kayıtta olan kamera tarafından kaydedildi.

"İçeride arkadaşlarım, komşularım var"

Gözyaşlarına hakim olamayan BBC muhabiri yayın sırasında şu ifadeleri kullandı;

Burası yaşadığım yerin hastanesi. İçeride arkadaşlarım, komşularım var. Burası benim ait olduğum yer. Bugün kariyerimin en zor günlerinden birini geçirdim. Zihnimden silemeyeceğim görüntülerle karşılaştım.

Su, elektrik ve yakıt yok

Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi Gazze'de insani durum gün geçtikçe kötüleşiyor. Su, elektrik ve yakıt verilmeyen şehirde 2,5 milyon kişi korkunç şartlara maruz bırakılıyor.

Şifa Hastanesi'nde kapasite doldu, ölüler kapılarda bekletiliyor

İçi hayatını kaybetmiş masum sivillerin naaşlarıyla dolu hastanelerden biri de görüntülerin adresi olan El-Şifa Hastanesi.

Yaralılar yetersiz imkanlar sebebiyle acı içerisinde. Ölüler ise morgun kapasitesi dolduğu için hastanenin girişinde yerlerde bekletiliyor.