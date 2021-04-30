Görev başında polisi görüntülemek yasaklandı

EGM, güvenlik güçlerinin görevi başında görüntülenmesini yasaklarken, personelin bu gibi durumları engellemesi ve görüntüleme girişimine adli işlem yapılması yönünde genelge yayınladı.

Son dönemde yaşanan toplumsal olaylarda, görev başındaki güvenlik güçlerinin görüntülenmesi ve sosyal medyada manipülatif paylaşımlarla gerçeği çarpıtma girişimleri çokca gündeme geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü bu konuda harekete geçti.

Genel Müdür Mehmet Aktaş'ın imzasıyla konuya ilişkin bir genelge yayınlandı.

POLİSİ GÖRÜNTÜLEMEK YASAKLANDI

Yayınlanan genelgede, görevli polislerin ve sivillerin ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının, "özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği", ses ve görüntü almanın da görevi yapmayı engellediği ifade edilrek bu tür girişimler yasaklandı.

"ADLİ İŞLEM YAPILACAK"

Genelgede,"Personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek davranışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartlar oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesi" ifadelerine yer verildi.