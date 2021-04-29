Görev belgesi başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet görev belgesi düzenleme ekranı

Muafiyet kapsamındaki iş yeri, fabrika/imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusu yapabilecek. Peki görev belgesi başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye yaklaşık 3 haftalık tam kapanma süresine girerken yasaklardan muaf olanlar için ise İçişleri Bakanlığı görev belgesi düzenlemeye ilişkin valiliklere genelge gönderdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan iş yerlerindeki personelin görev belgesini yanında bulundurması ve denetimlerde ibraz etmesi zorunlu olacak.

Vatandaşlar, görev belgesi nasıl ve nereden alınır araştırıyor. İşte e-Devlet görev belgesi alma ekranı..

GÖREV BELGESİ NASIL ALINIR?

Görev Belgesi, e-Devlet kapısı üzerinden "e-Başvuru" bölümünden düzenlenebilecek. Kimlik bilgileri ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "e-Başvuru" yazınız.

"Yeni Belge Oluştur" seçeneğine tıklayarak başvuru türünü "Çalışma Muafiyet İzin İşlemleri" olarak seçiniz.

Alt başvuru türünü "Çalışma İzin Muafiyet Belgesi" seçerek devam et seçeneğine tıklayınız. Ardından gerekli bilgileri doldurunuz.

"Başvuru Listesi" sayfasından başvurularınızın durumunu takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi şöyle:

"29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunacak. Görev belgesi başvurusunda bulunan kişilerin sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına göre muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edilecek.

Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılacak.