Görevdeki askerlerin cep telefonu kullanımıyla ilgili MSB'den yeni çalışma Askerlerin görev yerinde cep telefonu kullanımının güvenlik sorunu yarattığını belirten MSB kaynakları, konuyla ilgili gerekli çalışmanın yürütüldüğü ve yakın zamanda tedbirlerin alınacağını bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 12 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Mehmetçiğin 22-23 Aralık'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen sızma girişimi ve hain saldırılarda bir kez daha göğsünü siper ettiğini, hainlere geçit verilmediğini söyledi.

'Görevde cep telefonu kullanımı zaafiyete neden oluyor mu?'

Saldırılarda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK'ya başsağlığı ve sabır dileyen Aktürk'e askerlerin görev yerinde telefon kullanmasıyla ilgili bir soru yöneltildi.

Tuğamiral Aktürk'e "Cep telefonu kullanımı zaafiyete neden oluyor mu?" diye soruldu.

'Güvenlik sorunu yaratabilir'

Cep telefonlarının güvenlik sorunu yaratabildiğini söyleyen Aktürk, konuyla ilgili bir çalışmanın yürütüldüğünü söyledi.

Görev yerinde cep telefonu kullanımıyla ilgili ciddi tedbirler alınacağını sözlerine ekleyen MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk'ün konuyla ilgili yanıtı şu şekilde:

"Ciddi tedbirler alınacak"