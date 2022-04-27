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    Görevden alınan Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın vatandaşa fırça attığı görüntüler

    Görevden alınan Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın vatandaşa fırça attığı görüntüler

    Vatandaşları azarlamasıyla eleştirilen Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın fırça attığı görüntüler, görevden alınmasıyla tekrar gündeme geldi.
    • 27.04.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 13:18
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    Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İçişleri Bakanlığı tarafından merkeze çekildi.

    Geçici süreliğine uzaklaştırılarak İçişleri Bakanlığı'nın emrinde görevlendirilen Vali Funda Kocabıyık'ın 2020 yılına ait görüntüleri akıllara geldi.

    Kocabıyık'ın 2 yıl öncesine ait görüntüleri, görevden alınmasıyla sosyal medyada tekrar tekrar paylaşılmaya başlandı.

    Vatandaşları çocuk gibi azarlıyordu

    Koronavirüsün yaygın olduğu pandemi sürecinde Uşak'ın en kalabalık caddelerinden biri olan İsmet Paşa Caddesi'nde teftişe çıkan Funda Kocabıyık, vatandaşları azarlayarak sert tedbirler alınacağını söylemişti.

    Vali Kocabıyık, caddede hızla yürüdüğü esnada sıraya giren vatandaşlara yönelerek "Sosyal mesafeyi ayarlayın. Herkes, haydi!" diyerek emir vermişti.

    Görevden alınan Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın vatandaşa fırça attığı görüntüler VİDEO


    Görevden alınan Uşak Valisi Funda Kocabıyık ın vatandaşa fırça attığı görüntüler #1

    Görevden alınan Uşak Valisi Funda Kocabıyık ın vatandaşa fırça attığı görüntüler #2

    Görevden alınan Uşak Valisi Funda Kocabıyık ın vatandaşa fırça attığı görüntüler #3

    Görevden alınan Uşak Valisi Funda Kocabıyık ın vatandaşa fırça attığı görüntüler #4


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