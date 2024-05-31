Görevden alma kararları Resmi Gazete'de yer aldı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yönelik atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına yönelik atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ile Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş görevden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan başmüfettişliklere müfettişler Mehmet Yavuz Ateş, Erdinç Yılmaz ve Mustafa Babur atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda ise iş müfettişleri Ali Akkurt ve Embiya Yıldırım görevden alındı.

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