Göreve başlayan ilk Bayraktar TB2 emekli oldu Gökyüzünde 1 milyon saate yakın uçuş gerçekleştiren Bayraktar TB2 filosunun 2014’te envantere giren S5 kuyruk numaralı üyesi, 10 bin saatlik uçuş süresini başarıyla geride bırakarak gövde ömrünü tamamlayan ilk İHA oldu.

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Haber Merkezi

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 İHA önemli bir eşiği daha geçti.

2014 yılında kabul testlerini geçerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterine giren ilk sistemde yer alan S5 kuyruk numaralı Bayraktar TB2 İHA, 10 bin saat görev yaparak gövde ömrünü tamamlayan ilk İHA oldu.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI’NA HEDİYE EDİLDİ

Göreve veda eden Bayraktar TB2 S5 İHA, Bundan sonra da Baykar bünyesinde eğitim ve test uçuşlarında görev alarak gövde ömür devri araştırma uçağı olarak kullanılacak.

Hizmet süresini tamamlayarak TSK envanterinden çıkarılan Bayraktar TB2 İHA’nın yerine Baykar tarafından üretim hattından yeni çıkan T510 kuyruk numaralı Bayraktar TB2 SİHA, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na hediye edildi.

10 BİN SAATTİR SEMALARIMIZDA

10 bin saattir başarıyla semalarımızda görev yapan Bayraktar TB2 S5 İHA, 2014 yılında kabul testlerini başarıyla geçerek envantere girdi. Daha sonra sırasıyla Hendek Operasyonları, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve halen devam etmekte olan Pençe harekâtlarında önemli görevlere imza attı. Görevi süresince 750’den fazla sorti gerçekleştirdi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Bayraktar TB2 S5 İHA’nın göreve veda etmesi nedeniyle İstanbul’da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nde bir tören düzenlendi. Törene Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kara Havacılık Komutanı Tümgeneral Zeynel Abidin Erginbaş, İHAS Tugay Komutanı Tuğgeneral Sertaç Öztürk, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar çalışanları katıldı. Törenin sonunda kesilen pasta ile takdim edilen plaket ve hediyelerin ardından Bayraktar TB2 S5 İHA, eğitim ve test uçağı olarak kullanılacağı yeni görev yerine uğurlandı.

1 MİLYON SAATE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

2014’te envantere giren, yüzde 93 yerlilik oranıyla üretilen ve dünyanın dört bir tarafında görev yapan Bayraktar TB2 SİHA’lar, Eylül 2024 itibariyle 900 bin saatlik uçuş süresini başarıyla geride bıraktı. Böylece havacılık tarihimizin en uzun süre gökyüzünde kalan milli hava aracı Bayraktar TB2 oldu.

Bayraktar TB2 SİHA’lar Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve orman yangınları ile mücadele amacıyla Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapıyor.

REKORLARIN SAHİBİ

Havacılık tarihimizin önemli rekorlarının sahibi olan Bayraktar TB2, 27 bin 30 feet ile kendi sınıfında Türkiye irtifa rekoru kırdı. Milli SİHA, 16 Temmuz 2019’da Kuveyt’te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak başka bir rekora imza attı.

DÜNYA HAVACILIĞINDA BİR İLK: FIÇI TONOSU ATAN SİHA

Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan milli SİHA Bayraktar TB2, 31 Mayıs 2024’te gerçekleştirdiği test uçuşlarında otonom fıçı tonosu manevrasını başarıyla gerçekleştiren dünya üzerindeki ilk ve tek SİHA olarak havacılık tarihine adını bir kez daha yazdırdı. Savaş jetlerinin önemli kaçış manevralarından biri olan fıçı tonosu, şimdiye kadar dünya üzerinde hiçbir SİHA tarafından başarılamadı.

KARABAĞ KAHRAMANI

Bayraktar TB2 SİHA’lar, Türkiye'nin terörle mücadelesinde üstlendiği kritik rollerin yanı sıra görev aldığı uluslararası operasyonlarda da üstün performanslarıyla kendilerini kanıtladı. Milli SİHA'lar, Libya, Ukrayna, Mali, Burkina Faso'daki savaşların yanı sıra 30 yıllık Karabağ işgalinin sona erdirilmesinde de kilit rol oynadı.

NATO VE AB ÜLKELERİNİN SEMALARINDA

Uzmanlar tarafından muharebe sahasının doğasını değiştiren SİHA olarak tanımlanan Bayraktar TB2, Asya ve Afrika ülkelerinin yanı sıra Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeler tarafından da tercih ediliyor. Milli SİHA’lar Eylül 2024 itibariyle NATO üyesi 6 ülke ile AB üyesi 4 ülkenin envanterinde yer alarak başarıyla görevlerine devam ediyor.

DEPREMLERDEN ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEYE

Milli SİHA’lar güvenlik görevlerinin yanında deprem ve sel gibi felaketler, arama kurtarma operasyonları, düzensiz göç takibi ve orman yangınlarıyla mücadele gibi sivil görevlerde de etkin rol alıyor.

24 Ocak 2020’de meydana gelen Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde görev alan Bayraktar TB2 İHA’lar, 6 Şubat 2023’te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 bin 417 saat 6 dakika uçarak görev icra etti.

Bu kapsamda toplamda 8'i Baykar Hızlı Haritalama Podu entegreli toplam 42 Bayraktar TB2 görev aldı. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ise 2020 ile 2023 yılları arasında 3 bin 166 yangın Bayraktar TB2 İHA’lar tarafından ilk anda tespit edilerek büyümeden söndürüldü.

İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83’ünü ihracattan elde etti. 2023’te 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar, ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar’ın hâlihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97,5’i ihracat kaynaklı gerçekleşti. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 10 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

Emeklilik töreninde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, katılımcılara hitap etti.

"TÜRK HAVACILIĞININ İRTİFA REKORUNU KIRDIK"

İşte Bayraktar'ın konuşmasından satır başları:



Sayın Kara Kuvvetleri Komutanım, Sayın 1. Ordu Komutanım, değerli arkadaşlar hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum.



Bugün bizler ve Türk havacılığı için mutluluk ve gurur dolu bir gün.



Türk mühendislerinin eseri olan Bayraktar TB2, sadece dünyaya nam salmakla kalmadı, rekorları kırarak, dünya muharebe paradigmasını değiştirerek yoluna devam ediyor.



Bayraktar TB2 İHA sistemleri, - burada ilk günden itibaren bizlerle olan ve emek veren yol arkadaşlarımız da var - ilk uçuşunu 29 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirdi.



Yani bundan tam 10 sene önce. Hemen sonrasında gecesini gündüzüne katmış bir tempoyla Keşan'da, milli olarak geliştirilmiş bir hava aracıyla 27 bin feet’e çıkarak Türk havacılığının irtifa rekorunu kırdık.



Sonrasında 24 saat havada kalarak en uzun süre havada kalan milli hava aracı oldu.



2014 Kasım ayında ise Savunma Sanayi Başkanlığı’nın envanterine 12 adet uçak teslim edildi.



Bu Mini İHA yapmaya başladığımız 2005 yılından sonra yaptığımız en gelişmiş platformdu.



Öncesinde Bayraktar TB1 ve Malazgirt İnsansız Helikopter Sistemini geliştirmiştik.



2015’te, o dönemde özellikle Güneydoğu çok karışıktı. Haziran Temmuz ayları gibi Kara Kuvvetleri’ne eğitim faaliyetlerine başladık.



İlk defa Kara Kuvvetleri, Bayraktar TB2’leri teslim aldı.

"SIRT SIRTA ÇALIŞTIK"

Mini İHA’larımız ile de Güneydoğu'da terör bölgesinde, sırt sırta çalıştık.



Kara Kuvvetleri İHA serüveninin başından itibaren üs bölgelerinde, en uç noktalarda bu teknolojinin gelişmesinde bizlerle yol arkadaşlığı yapmıştı.



Güneydoğu’nun kaynadığı o dönem bayramın birkaç gün öncesinde Keşan’da eğitim yaparken bir telefon aldık.



Bize 48 saat içinde Çorlu'da hazır olabilir misiniz dediler.



Yer sistemleri dâhil olmak üzere 6 adet hava aracı ve 40 tır malzemeden bahsediyoruz.



Aylardır Keşan’da çok yoğun çalıştığımız için tüm ekibimiz ailelerinden uzakta ve bayramda ailelerini görmek istiyorlar.



Ekip arkadaşlarıma aynen şunları söyledim: “Devletimizin bize bugün, günü geldi işi düştü. Elbette hepiniz aylardır çalışıyorsunuz. Burada yatıp kalkıyorsunuz, burası da adeta cephe hattı gibi. Belki biz bir bayramı ailelerimizden uzak geçirebiliriz ama devletimiz olmadan bizler de var olamayız. Bir daha bayram daha göremeyiz.”



Durumun vahametini görüyorduk ve tüm ekibimiz gönüllü oldu.



48 saat içinde 40 tır malzemeyi çok büyük bir seferberlikle Çorlu’ya götürdük. Oradan kargo uçaklarıyla Batman'a intikal edildi.



Kara Kuvvetleri ile Bayraktar TB2’nin safahatı bu şekilde başlamış oldu.



O ilk uçan uçaklar arasında burada gördüğümüz S5 Seri Numaralı Bayraktar TB2 İHA da vardı.

"BİZİM İÇİN FİLONUN İLK 1.000 SAATİ TAMAMLAMASI ÇOK ÖNEMLİYDİ"

O yıllarda Güneydoğu alev alev yanıyordu, Hendek Operasyonları sürüyordu.



Bizler de teknik ekibimizle beraber, yani kadın ve erkek mühendislerimizle gecesi gündüzüne karışmış bir şekilde, tıpkı Silahlı Kuvvetlerimiz gibi çalışmaya başladık.



Bizim için filonun ilk 1.000 saati tamamlaması çok önemliydi.



O dönem aynı zamanda Bayraktar TB2’ler, Roketsan'da yürüttüğümüz çalışma sayesinde Türkiye'nin ilk silahlı insansız hava aracı da oldu.



Bayraktar TB2, 15 Aralık 2015 tarihinde Türkiye'nin geliştirdiği milli akıllı mühimmat MAM-L ile başarılı bir atış yaparak Türkiye'nin ilk SİHA’sı oldu.



Ondan sonra da bu teknoloji, Kara Kuvvetlerimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörün belini kırmasında büyük rol oynadı.



Dost ve kardeş coğrafyalarda ise Bayraktar TB2, dünya savaş tarihinde bir paradigma değişimine vesile olarak dünya tarihine geçti.



Yol arkadaşlarımın huzurunda, bu ülkenin mühendis bir evladı olarak teknolojiye, Millî Teknoloji Hamlesi’ne hayatını vakfetmiş bir nefer olarak, sizlere en içten şükran ve minnet duygularımı iletmek istiyorum.



Bayraktar TB2, 34 ülkeye ihraç edilerek dünyanın en fazla ülkesine ihraç edilen insansız hava aracı oldu.



Bunun yanında dünyadaki en meşhur insansız hava aracı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en yakın rakibinden 5 kat daha fazla tanınıyor.



Daha da ötesinde, Silahlı Kuvvetlerimizin muharebe paradigmasını dönüştürmesinde Kara Kuvvetlerimizin özellikle büyük rolü var.

"BU BAŞARI TÜRK MİLLETİNİN BAŞARISI"

Bayraktar TB2 şunu da başardı…



Dünya havacılık tarihinde İHA’lar dâhil olmak üzere yapılmış uçakların hepsini yan yana koysanız, en fazla harp araç, gereç ve teçhizatını etkisiz hale getiren hava aracı Bayraktar TB2 SİHA oldu.



Bu başarı Türk milletinin başarısı…



Yüzlerce tank, zırhlı araç ve hava savunma sistemini bu ufacık uçak, yani 1.5 tonluk bir akıllı mühimmatın yarısı kadar ağırlığa sahip olan, 700 kilo Bayraktar TB2 en fazla harp araç, gereç ve teçhizatını imha eden hava aracı oldu.



Bugün Bayraktar TB2 filomuz 600’den fazla uçakla 34 ülkede görev yapıyor ve 1 milyon uçuş saatine çok yaklaştı.



Bayraktar TB2 S5 kuyruk numaralı da 10 bin uçuş saatini tamamlayan ilk hava aracımız oldu.



Bu 10 bin uçuş saati boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü, Kara Kuvvetlerimizin yürüttüğü tüm büyük operasyonlarda görev aldı.



Bizler de devamlı surette teknik anlamda destek olduk ve o vesileyle buna şahidiz.



Hendek Operasyonu’ndan tutun da Fırat Kalkanı, sonrasında Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe Operasyonlarında görev alarak 9 yıl boyunca TSK’nın yürüttüğü tüm terörle mücadele operasyonlarında görev yaptı.



10 bin saat boyunca semalarımızı korumak için Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından uçuruldu.



Bu aynı zamanda 1.8 milyon kilometreye denk geliyor. Yani dünyanın etrafını 43 defa tam tur atarak dolandı, 2 defa aya gidip gelmiş oldu.



Tabii yoruldu ve 10 bin saati dolduran ilk hava aracımız oldu.



Biz de onu gövde ömrünü doldurduğundan test ve eğitim maksatlı ve gövde ömür devri araştırmalarında kullanmak üzere Silahlı Kuvvetlerimizden, Kara Kuvvetlerimizden geri aldık.



Yerine de son teknolojiyle donatılmış, imalat hattımızdan yeni çıkmış, İHA değil de SİHA olacak şekilde, T510 kuyruk numaralı SİHA’mızı Türk Silahlı Kuvvetlerimize hediye etme kararı aldık.

DAHA HAFİF GÖREVLERDE GEÇİRECEK

İnşallah T510’u da nice hayırlı görevlerde, nice 10 bin saatlerde görevde görürüz.



Söz veriyoruz, biz de 10 senedir emek vermiş hava aracımıza gözümüz gibi bakacağız.



Eğitim görevlerinde kullanılacak, emeklilik hayatını biraz daha hafif görevlerde geçirecek. Çünkü şimdiye kadar yapacağını yapmış.



Bütün bu başarılarda, Türk havacılığın altın çağında emeği geçen, 20 yıla varan serüvenimizde bizlerle birlikte yol yürüyen tüm yol arkadaşlarıma ve değerli ailelerine şükranlarımı iletiyorum.



Tüm dünyaya damgasını vuracak zaferlere imza atan ve bu milli teknolojinin geliştirilmesinde cephede ilk günden itibaren yol arkadaşlığı yaptığımız Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarına ve komuta heyetine de en içten şükranlarımı sunuyorum.



Ahirete irtihal etmiş tüm yol arkadaşlarımızı ve hayatını semalarımızdaki bağımsızlığımıza vakfetmiş, babamız, dava dostumuz Özdemir Bayraktar’ı rahmet ve minnetle yâd ediyorum.



Milli Savunma Bakanlığımıza, Savunma Sanayi Başkanlığımıza milli havacılığımızın oluşmasında millileşme vizyonuna verdikleri destekten ve öncülüklerinden dolayı şükranlarımı iletiyorum.



Bu ülkenin mühendis bir evladı olarak, Milli Savunma Sanayi Vizyonunu ortaya koyup 20 yılda yerli katkının yüzde 15’lerden yüzde 70’lere varmasına vesile olan, - tabi SİHA’larımızda yerli katkı oranı yüzde 93 olarak gerçekleşti - bu vizyonun takipçisi olan, bu iradeyi ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımıza da en içten şükranları sunuyorum.



Ve son olarak, semalarımda hür ve bağımsız olacağım diyerek bizlere desteklerini ve dualarını esirgemeyen aziz milletimize de minnettarım.



Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.