Görevinden istifa eden Adıyaman Valisi'nden 'deprem' şiiri Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden Adıyaman eski Valisi Mahmut Çuhadar, 'Adıyaman Depremi' isimli şiir yazarak, felakette hissettiklerini kaleme aldı.

Mahmut Çuhadar, 2020 yılı haziran ayında vali olarak atandığı Adıyaman'daki görevinden 10 Mart'ta istifa ederek ayrıldı.

Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Çuhadar istifasını, şu sözlerle duyurdu:

"Hep özel bir yeri olacaktır"

Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

Yardım isteyenlere sırıtarak karşılık verdi

Asrın felaketinin ikinci gününde arama kurtarma çalışması yapılmasını isteyen Adıyamanlılara sırıtan ve bu tavrı büyük tepki toplayan Mahmut Çuhadar, depremde yaşadığı hislerini kaleme aldığı bir şiir paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir daha afet yaşanmaması temennisinde bulunan Mahmut Çuhadar'ın özellikle son dizede isyan ettiği cümlelere yer verdi.

'Adıyaman Depremi' şiiri

Çuhadar’ın 'Adıyaman Depremi' adını verdiği şiiri şöyle:

"Kara gece saat dört onyediydi

Bu vuran suskun arzın hiddetiydi

Ölüm yakın belli hüküm katiydi

Karanlıkta solup gitti ağıtlar

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Bu uğultu dünyaya ait değil

Sanki Sur’a üflemişti İsrafil

Göçüklerden can derledi Azrail

Nur gölünde yüzüp gitti şehitler

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Babalar ev halkına etten duvardı

Analar kundakta yavrusunu sardı

Sıcak evler o an birer mezardı

Kam almadan göçüp gitti yiğitler

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Viran oldu Adıyaman depremde

Taze güller soldu arka bahçemde

Yanardağlar lav püskürttü çevremde

Enkazlarla göçüp gitti ahitler

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Zelzelede saat durdu meydanda

Zaman dondu o an Adıyaman’da

Feryat figan arşa çıktı her yanda

Yürekleri delip gitti beyitler

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Yıkanmadan uğurlandı mevtalar

Olanlara kifayetsiz güfteler

Çaresizce aktı günler haftalar

Yazılmadan uçup gitti kağıtlar

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Zaman doldu fayları kırdı toprak

Bu devranı döndüren Cenab-ı Hak

İdrak eyle dünya kısa bir durak

Bu hiçliğe bakıp gitti meyyitler

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Kul Mahmudum bu bir sabır sınavı

Payımıza düştü haysiyet avı

Dört bucağı gezdi iftira devi

Arkasını dönüp gitti şahitler."