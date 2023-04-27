Görevli listesini YSK'ya geç teslim eden CHP Pamukkale İlçe Başkanı istifa etti

İHA

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için zaman daralıyor.

Partiler, son olarak 23 Nisan Pazar günü saat 17.00’a kadar Yüksek Seçim Kurulu’na sandık görevlileri listelerini iletti.

Ancak CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı'nda yaşanılan unutkanlık, partilileri üzdü.,

CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 400 kişilik sandık görevlisi listesinin unutularak YSK'ya geç teslim edilmesi CHP'yi karıştırdı.

YSK'ya itiraz edilse de, Denizli İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın kararına göre, Pamukkale ilçesinde bulunan 712 sandığın başında CHP'den görevli bulunmayacak.

Yaşanan bu gelişmenin ardından CHP Genel Merkezi harekete geçti.

CHP Genel Merkezin talebi doğrultusunda Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı’nın istifa ettiğini bildiren İl Başkan Ali Osman Horzum, şu ifadeleri kullandı:

2 gündür partimizi arayarak endişelerini dile getiren ve görev almak isteyen partililerimize ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İlçe başkanlığının seçim kuruluna teslim ettiği görevli listesi yedekleriyle beraber sisteme girildi ancak sonrasında reddedildi.



Bu konu ile ilgili yasal yollara başvurulmuş olup, şu an Yüksek Seçim Kuruluna yapılan itirazımızın sonucu beklenmektedir. Sonuç ne olursa olsun, sandık güvenliğini sağlamak, bizlerin görev ve sorumluluğundadır.