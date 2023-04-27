Görevli listesini YSK'ya geç teslim eden CHP Pamukkale İlçe Başkanı istifa etti
İHA

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için zaman daralıyor.

Partiler, son olarak 23 Nisan Pazar günü saat 17.00’a kadar Yüksek Kurulu’na sandık görevlileri listelerini iletti.

Ancak CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı'nda yaşanılan unutkanlık, partilileri üzdü.,

Listeyi YSK'ya vermeyi unuttular

CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 400 kişilik sandık görevlisi listesinin unutularak YSK'ya geç teslim edilmesi CHP'yi karıştırdı.

712 sandıkta CHP'den görevli bulunmayacak

YSK'ya itiraz edilse de, İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın kararına göre, Pamukkale ilçesinde bulunan 712 sandığın başında CHP'den görevli bulunmayacak.

Genel merkez istedi, CHP'li ilçe başkanı istifa etti

Yaşanan bu gelişmenin ardından CHP Genel Merkezi harekete geçti.

CHP Genel Merkezin talebi doğrultusunda Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı’nın istifa ettiğini bildiren İl Başkan Ali Osman Horzum, şu ifadeleri kullandı:

"Sandık güvenliği sağlamak, bizlerin görev ve sorumluluğundadır"

2 gündür partimizi arayarak endişelerini dile getiren ve görev almak isteyen partililerimize ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İlçe başkanlığının seçim kuruluna teslim ettiği görevli listesi yedekleriyle beraber sisteme girildi ancak sonrasında reddedildi.

Bu konu ile ilgili yasal yollara başvurulmuş olup, şu an Yüksek Seçim Kuruluna yapılan itirazımızın sonucu beklenmektedir. Sonuç ne olursa olsun, sandık güvenliğini sağlamak, bizlerin görev ve sorumluluğundadır.

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