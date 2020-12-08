2017 yılında hakim ve savcılar lojmanından dışarıya pompalı tüfekle ateş ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Görkem Sertaç Göçmen'e, 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

İstanbul’un Bakırköy ilçesi Ataköy semtinde 6 Eylül 2017 tarihinde Görkem Sertaç Göçmen, kız arkadaşıyla tartışırken orada bulunan ve kendilerine bakan kafenin işletmecisi ve çalışanları ile kavga etmişti.

Darbedilmesi üzerine Göçmen, kafenin yakınındaki evine giderek pencereden silah ile ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu o an parkta oturan Abdülhamit Pahıl yaralanmıştı.

Olayın ardından Göçmen hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından dava açılmıştı.

MÜZAKERE YAZILMASI İSTENMİŞTİ

Göçmen yargılandığı davada, Abdulhamit Pahıl'a yönelik eyleminden dolayı "olası kasıt ile silahla yaralama" suçundan 2 bin TL adli para cezasına, Ali Arif Özel'e karşı "tehdit" suçundan ise 500 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Sanığa verilen bu cezalarda hükmün açılanması geri bırakılmıştı.

Kararın ardından mahkeme ateş etmenin "kasten güvenliğe tehlikeye sokulması" suçunu değil "yaralama" suçuna teşebbüs kapsamında olduğunu söyleyerek Ali Arif Özet ve Emre Peker yönünden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzakere yazılmasını istemişti.

Bakırköy'de Görkem Sertaç Göçmen'in insanların üzerine aracını sürdüğü anların görüntüsü İZLE

OĞLUNU SAVUNMAK İÇİN HAKİMLİĞİ BIRAKMIŞTI

Yeniden hazırlanan iddianamede Görkem Sertaç Göçmen'in, 2 şikayetçiye karşı "basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

Ayrıca hakim olarak görev yapan Aynur Göçmen, oğlunu savunabilmek için hakimliği bırakıp avukatlığa başlamıştı.

Görkem Sertaç Göçmen’in cezası belli oldu.

CEZASI BELLİ OLDU

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Görkem Sertaç Göçmen ve avukatı Aynur Göçmen mazeret dilekçesi sunarak katılmadı.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Göçmen'in mağdur Ali Arif Özet'e yönelik "kasten yaralama" suçunu işlediğine karar vererek, sanığın 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Eylemin silahlı gerçekleştiğini ifade eden hakim, cezada artırım uygulayarak sanığın 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

MAHKEME 6 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI VERDİ

Eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını da ifade eden mahkeme, cezada indirim uygulayarak sanık Göçmen'in 4 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık Göçmen ile müşteki Özet arasındaki tartışma sonrasında sabit görülen suçu işlediğinin anlaşıldığını ifade eden mahkeme, ilk haksız hareketin kimden geldiği tespit edilemediğinin bu husus sanık lehine yorumladı.

Mahkeme, bu yorumlamayla birlikte cezada indirim uygulayarak sanık Göçmen'in "silahla kasten yaralamaya teşebbüs etme" suçundan 3 ay 11 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme, aynı gerekçelerle indirim ve artırım uygulayarak müşteki Emre Peker'e karşı işlediği iddia edilen "silahla kasten yaralamaya teşebbüs etme" suçundan sanık Göçmen'in, 3 ay 11 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Böylece sanık Göçmen, toplamda 6 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılmış oldu.