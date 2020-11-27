Görkem Sertaç Göçmen'in annesi Ensonhaber okurlarına dava açıyor

İstanbul'da kız arkadaşını darbettikten sonra aracını sokaktaki masum insanların üzerine süren Görkem Sertaç Göçmen'in annesi, söz konusu habere yorum yapan birçok kullanıcıya dava açtı.

Tarihler 6 Eylül 2017'yi gösterirken İstanbul'un Bakırköy ilçesinde polis ekiplerini alarma geçiren bir olay yaşandı.

Görkem Sertaç Göçmen, kız arkadaşını darbettikten sonra insanları sokaktaki insanların üzerine sürdü.

ANNE HAKİM, BABA SAVCI

5 kişinin yaralanmasına neden olan olayın ardından tutuklanan Görkem Sertaç Göçmen'in annesinin hakim babasının ise savcı olduğu ortaya çıktı.

Anne Aynur Göçmen, oğlunun tutuklanmasının ardından hakimliği bırakarak avukatlığa döndü.

9 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Görkem Sertaç Göçmen'in 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'mala zarar verme' suçlarından 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edilmişti. Mahkeme, Göçmen'e 9 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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Anne Göçmen ise oğlunun durumuna üzülmek yerine Ensonhaber okurlarına adeta savaş açtı.

Söz konusu habere yorum yapan birçok kullanıcıya dava açan Aynur Göçmen, yargıdaki gücünü kullanarak insanları mahkum ettirmeye çalışıyor.

Bakırköy'de Görkem Sertaç Göçmen'in insanların üzerine aracını sürdüğü anların görüntüsü İZLE