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Görüş mesafesi azaldı! Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

Görüş mesafesi azaldı! Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu Hava sıcaklıkları düşerken ulaşımda da rüzgar ve yağışlardan dolayı aksama yaşıyor. Sis ve sağanak ise görüş mesafesini düşürerek trafiğe sekte vuruyor.