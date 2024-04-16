Göz ve ses tellerinden ameliyat olan Özgür Özel, saçlarını da boyattı

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Yerel seçimlerin geride kalmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı sağlık sorunlarını halletti.
Önce ses tellerinden ameliyat olan Özel, uzun zamandır kullandığı gözlüklere veda etmek üzere harekete geçti.
Özel, bu kapsamda da gözlerinden ameliyat olarak gözlüklerini çıkardı.
Bu defa saçlarını boyattı
Bu operasyonların ardından Özgür Özel, bu kez de saçlarını boyatmasıyla gündeme geldi.
Saçlarını boyatan Özel'in ayrıca yüzüne de bazı işlemler yaptırdığı iddia edildi.
Farkı eski kareleri ortaya koydu
Yeni imajıyla eski karelerini karşılaştıranlar, Özel'in değişimini de daha kolay fark ediyor.
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