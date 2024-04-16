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Göz ve ses tellerinden ameliyat olan Özgür Özel, saçlarını da boyattı

Göz ve ses tellerinden ameliyat olan Özgür Özel, saçlarını da boyattı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerden sonra iki tane ameliyat geçirmişti. Özel bu defa saçlarını boyattı ve yeni imajıyla dikkati çekti.