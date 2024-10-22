Dilan Polat ve ailesi, gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Kameraların önüne geçen iki kardeşin 'Queen (kraliçe)' yazısı önünde poz verip sahnede dudaktan öpüşmeleri tepki çekti.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında sosyal medyadan paylaşılan videoda bir eğlence mekanında gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Dün gözaltına alınan ve akabinde adli kontrolle serbest kalan Dilan Polat, bugün gözyaşlarıyla paylaşım yaptı.

Polat açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ÖZÜR DİLERİM"

Herkese merhaba. Seven kadar sevmeyenlerim var. Onlar için birkaç tane story çekmek istedim. Kötü bir gündü dün. Tekrardan hakim karşısına çıkmak çok zordu. Hele ki böylesine bir şey. Benim için çok utanç vericiydi.



Kız kardeşim annem gibi gördüğüm birisi. Bir anlık sevgi şeyi ile yanağını öpmek isterken denk geldi. Bunun için özür diledim. Bir anda apar topar polisler geldi. Nilda'nın tekrar bunları yaşaması beni çok üzüyor. Gerçek anlamda sevmeyenler var.