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Haber Merkezi

Türkiye kamuoyunda gündem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyon...

Medya A.Ş. ihaleleri ve terör soruşturması kapsamında 2 ayrı yürütülen soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 105 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi.

İMAMOĞLU'NA SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ SIFATI

"Suç örgütü, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma" gibi birçok suçlamaların dahil olduğu dosyada Ekrem İmamoğlu için yapılan tanım dikkat çekti...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu için "suç örgüyü lideri" tanımlaması yapılırken şu ifadelere yer verildi;

"Yapılan soruşturma işlemleri neticesinde gelinen aşamada; çıkar amaçlı suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan ve kendisine tali kişiler İstanbul Büyükşehir Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerine ve iştiraklerinin başına getirdiği, şüphelilerin de suç örgütünün devamlılığını sağlamak maksadıyla kendi alt yapılanmalarını oluşturdukları, birçok belediye ihalesinde usulsüzlük yapıldığı, danışman ve hizmet alımları niteliği işler üzerinden nitelikli dolandırıcılık, nitelikli zimmet, şiddet verileri hukuka aykırı şekilde temin etme, verileri hukuka aykırı şekilde kullanma suçlarının işlendiği tespit edilmiştir."

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