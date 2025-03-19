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İHA

Milyonların gözü, bu soruşturmanın üzerinde....

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen 'kent uzlaşısı ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında birçok dikkat çekici isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu isimler arasında en çok dikkat çeken ise, diploması iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

GÖZALTINA ALINAN DİĞER İSİMLER

Gözaltına alınan diğer isimler arasında, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan yer aldı.

"SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi suçlardan 79 kişi ile birlikte gözaltına alındı.

EMNİYETE GETİRİLDİLER

Evlerinden geniş güvenlik önlemleri çevresinde özel kolluk kuvvetleri eşliğinde alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun, sağlık kontrolüne alınmıştı.

İmamoğlu ve Ongun, konutlarındaki aramaların tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.