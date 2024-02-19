Dini değerlere yönelik çirkin ifadeleriyle bilinen avukat Feyza Altun, yeni sözleriyle tepki çekti.
Feyza Altun, dün sosyal medya hesabından şeriatla ilgili paylaşımda bulundu.
Altun, sosyal medya hesabından İslam dinine alçak bir hakarette bulunarak, "Şeriate s...yım." paylaşımı yaptı.
Soruşturma başlatıldı
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımların ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlattı.
Evinde arama yapıldı
Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un, Beykoz'taki evinde arama yapıldı.
Sağlık kontrolünden geçirildi
Aramanın tamamlanmasının ardından Altun, gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü.
"Türkiye hiçbir zaman şeriatla yönetilmeyecek"
Altun sağlık kontrolünde, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatla yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatla yönetilmeyecek." dedi.
Şova dönüştürdü
Altun'un sağlık kontrolü esnasında gözaltı sürecini şova dönüştürmesi dikkat çekti.
Kameralara poz verdi
Hastaneye girişte kameralara poz veren Altun'un rahat tavırları gündem oldu.
Emniyete götürüldü
Daha sonra sağlık kontrolünden geçirilen Altun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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