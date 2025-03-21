İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemi tamamlandı.

"ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANMAYACAĞIM"

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İmamoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı. 4.5 saat süren sorguda İmamoğlu 121 sayfa ifade verdi.

İmamoğlu’na sorulan ilk soru; “Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?” oldu. İmamoğlu bu soruya, “Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum” dedi.

“GEÇMİŞ BELEDİYE BAŞKANLARI DA TAKİP ETMEZDİ”

İmamoğlu’na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihaleler ve sonuçları soruldu.

İmamoğlu’nun cevabı ise şu oldu:

“İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve geçmişteki belediye başkanları rahmetli Kadir Topbaş, sayın Ali Müfit Gürtuna ve sayın Recep Tayyip Erdoğan dahil geçmiş tüm belediye başkanlığı yapmış olan şahıslar başkan olduğu dönemlerde benim gibi ne ihalelere katılır ne de imza atar ne de sonuçlarını takip etmeye vakti vardır”

Gözaltına alınan kişilerin fotoğrafı gösterilerek tanıyıp tanımadığı sorulan İmamoğlu, soruların içeriğini anladığını söyleyerek, “Aslında burada bulunmamın yegane sebebi hakkımda başlatılan bir siyasi müdahale ve mücadele modelidir” dedi.

“GEREKLİ GÖRDÜĞÜM SORULARA CEVAP VERECEĞİM”

Mücadelenin yıllardır devam ettiğini söyleyen İmamoğlu şunları söyledi:

“Halkın iradesine saygı duymayan iktidar mensuplarının tarafıma yürütmüş olduğu müdahalelerin bir biçimiyle de şu an itibariyle karşı karşıyayım. 16 milyon İstanbullunun, İstanbul tarihindeki en yüksek üç oy oranına sahip bir biçimde seçim kazanmış birisine bu soruların sorulmasını halkın iradesine dönük sürecin bir parçası olarak görüyorum. Bu sebeple bu açıklamayı yapıyorum. Devamında soracağınız sorularla ilgili olarak esas itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığında ayrıntılı yanıt vereceğim olmakla birlikte gerekli gördüklerime de yanıt vereceğim”

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“SORUYU MUHATTAP ALMIYORUM”

Soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanıkların beyanları ile ilgili 28 soru sorulan İmamoğlu 28 soruya da cevap olarak “Bu soruyu muhatap almıyorum” diyerek cevap vermedi.

İmamoğlu ayrıca MASAK raporu ile ilgili sorulara da, “Raporu görmediğim için sorunuzu anlayamıyorum” şeklinde cevap verdi.

“SORUYU ANLAMLANDIRAMADIM”

HTS kayıtlarında bazı şüphelilerle ortak baz kayıtları olduğu ve bunun nedeni sorulan İmamoğlu, “İkametim o tarihlerde Beylikdüzü’nde olduğu için oralarda baz vermem normaldir” dedi.

Murat Ongun, Fatih Keleş, Murat Kapki ve Eyüp Subaşı ile de ortak baz kaydı olduğu söylenen İmamoğlu bunun sebebi soruldu.

İmamoğlu bu soruya da, “Belediye Başkanı olduğum için hizmet sebebiyle gün içinde İstanbul’un birçok semtinde kamu görevini yapmam itibariyle sürekli hareket halindeyim. Bu sebeple farklı ilçelerde farklı saatlerde bulunabilirim. Soruyu anlamlandıramadım” dedi.

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“SORULARDAN SONRA KENDİMİ ÇOK DAHA KÖTÜ HİSSEDİYORUM”

İfadesine eklemek istediği bir şey olup olmadığı sorulan Ekrem İmamoğlu, “Gözaltına alındığım saatlerden, ifadeyi verdiğim şu ana kadar hissettiklerimden ifade anında sorulan sorulardan sonra kendimi; milletimiz, şehrimiz ve ülkemiz adına çok daha kötü hissettiğimi ifade etmek isterim” dedi.

“SORULAN SORULAR GÖSTERDİ Kİ..”

Ayrıca İmamoğlu şöyle konuştu:

“Sorulan sorular göstermiştir ki kumpas, uydurma, yalan ve komplo teorilerinden oluşan mesnetsiz suç isnatları ile gözaltına alındığım an itibariyle Türkiye’nin ve bütün dünyanın gündemine düşmüş olmak, ülkemizin itibarının ciddi zarar görmesi, demokrasi ve adaletin zedelendiğinin yaşanması çok üzücüdür. Bilgi edindiğim kadarıyla ekonomiye yüksek etkisi, insanlarımızın umutsuzluğunun büyümesi ve özellikle gençlerin feryatla yapılan kötü muameleye tepkisiyle sonuçlanmıştır”

“YARGILANMALARI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM”

Sadece kendi savunmasını yapmayacağını söyleyen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Bu suç isnadını bana yükleyen ve 16 milyon İstanbullunun gözaltına alınmış bir Belediye Başkanı dönemini yaşatan bu insanlarla ilgili yasal tüm haklarımı hayatım boyunca arayacağımı, yargılanmaları için elimden geleni yapacağımı, milletimin huzurunda söz veriyorum. Yapacak çok işimiz var. Önce adalet, sonra demokrasi ve bu kavramlarla güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti sürecinin Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılına kazandırmak olacaktır”

İmamoğlu, ayrıca terör soruşturması kapsamında da ifade verecek.