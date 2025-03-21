Gözaltına alınan İsmail Saymaz adliyede: İfade verecek

Haber Merkezi
Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınan Gazeteci İsmail Saymaz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Saymaz sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'da savcıya ifade vermek üzere adliyeye götürüldü.
Ayrıntılar gelecek...
Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınan Gazeteci İsmail Saymaz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Saymaz sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'da savcıya ifade vermek üzere adliyeye götürüldü.
Ayrıntılar gelecek...
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