Gözaltına alınan İsmail Saymaz adliyede: İfade verecek

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Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınan Gazeteci İsmail Saymaz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Saymaz sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'da savcıya ifade vermek üzere adliyeye götürüldü.

Ayrıntılar gelecek...