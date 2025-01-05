İHA

Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada türban takarak yaptığı paylaşımlarla tepki toplayan Murat Övüç hakkında soruşturma başlatmıştı.

Övüç, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla Beyoğlu'nda gözaltına alınmıştı.

SERBEST KALDI

Murat Övüç'ün halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ile Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama ve kasten yaralama, güveni kötüye kullanma gibi suçlarından kaydının olduğu tespit edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Övüç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.