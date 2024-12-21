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Gazeteci Özlem Gürses, "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" sözleri üzerine gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Gürses'in YouTube kanalındaki yayınında kullandığı sözleriyle TSK hakkında terör örgütü benzetmesi yaptığı belirtildi.

Ankara'da gözaltına alınan Gürses buradan İstanbul'a getirildi.

İLK İFADESİ ALINDI: DİLİM SÜRÇTÜ

Ekiplerce getirilen Gürses'in ilk ifadesi de alındı.

Bir saat süren ifadenin ardından Gürses, savcılığa sevk edilmek üzere Vatan Emniyet'te bekletilirken ifadenin detayları da ortaya çıkıyor.

Özlem Gürses'in ifadesinde söz konusu söylemleri 'dil sürçmesi' sonucu kullandığını belirterek savunma yaptığı öğrenildi.

Gürse'in avukatı da bu yönde bir açıklamada bulunmuştu.

Açıklamasında Özlem Gürses'in moralinin de iyi olduğunu belirten Kamalak şu ifadeleri kullanmıştı:

"CANLI YAYINDAKİ DİL SÜRÇMESİNDEN DOLAYI ÜZGÜN"

Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde, müvekkilim gazeteci Özlem Gürses ile görüştüm. İfadesi yarın sabah alınacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile hiçbir terör örgütünü aynı kefeye koymasının söz konusu dahi olamayacağını, canlı yayındaki dil sürçmesinden ötürü üzgün olduğunu ifade ediyor. Morali iyi. Kendisine destek olan herkese teşekkürlerini iletiyor.

"KENDİSİ DE BAŞLANGIÇTA FARKINDA DEĞİLDİ"

Özlem hanım moral olarak, yüksek bir moralde şu anda. Adaletin tecelli edeceğine inanıyor. Kendisi zaten bir asker torunu ve memur çocuğu. Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında olumsuz bir şey söylemesi, kötü düşünmesi zaten düşünülebilecek bir durum değil, yayın esnasında da zaten düzeltmesini de yapıyor.



Biz ilk görüştüğümüz noktada zaten ne olduğunu bile tam olarak anlayamıyordu. Çünkü hani kasıtlı olarak bir şey yapılmış olsa ne olduğunu bilir insan. Ancak burada dil sürçmesinin olduğunu, söylediği şeyin o anlamı çıkardığını kendisi de başlangıçta farkında değildi.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NE DESTEĞİM BELLİ"