Gözaltına alınmıştı: Feyza Altun serbest bırakıldı Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Feyza Altun, serbest kaldı.

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DHA

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkati çeken Feyza Altun, bu defa şeriatla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından hakaretlerde bulunarak, "Şeriate s...yım." ifadelerini kullandı.

Altun'un yaptığı bu paylaşımın ardından harekete geçildi ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımların ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında dün Altun'un Beykoz'daki evinde arama yapılırken, ardından ise gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirildi

Sağlık kontrolünden geçirilen ve kameralara gülerek poz verip o anları şova dönüştüren Altun, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatla yönetilmedi. Hiçbir zaman şeriatla yönetilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Tutuklama talebiyle sevk

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Feyza Altun, sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan Altun, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Serbest bırakıldı

Hakim karşısına çıkan Feyza Altun, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şekildeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Feyza Altun'dan ilk açıklama

"Meslektaşlarıma, STK'lara ve özellikle bana destek veren Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Laik, medeni hukuk kurallarına inanan Cumhuriyetçi bir Türk kadını olarak bu ülkenin laik olduğunu ve laiklik için bir gece nezarete kalmamın bu ülkenin kurucuları yanında, ödedikleri bedeller yanında hiçbir şey olmadığını söylemek isterim.

Başım dik girdim, yine başım dik çıktım. Yanlış anlaşılmasın, din ve vicdan özgürlüğüne inanan bir avukat olarak kimsenin herhangi bir din mensubu olarak sadece İslam dini ya da Müslümanlar için söylemiyorum, bu ülkede din ve vicdan özgürlüğü, bir yandan da inanmama özgürlüğü vardır" dedi.

"Aslında Taliban aklına ya da benzeri bir siyasal rejime yönelttiğimi sözlerimi sanki dini değerlere söylemişim gibi çarpıtıldı" diyen Altun, "Ben kadınların medeni haklarını geriletecek, toplumdaki duruşlarını geriletecek, medeni hukuk kuralları dışarısında başka bir şey uygulanmasına tartışmaya açacak herhangi bir düşünceye ya da sisteme karşıyım" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)