Gözler asgari ücret zammında! İyi Parti ve HEDEP önerilerini açıkladı... Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için pazarlık süreci işlerken, İyi Parti'nin önerisi 17 bin TL, HEDEP'in önerisi ise 25 bin TL oldu. İşte tüm detaylar...

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ensonhaber.com

2023 yılı sona ererken, Türkiye'nin ana gündemi asgari ücret.

Yeni yıl için belirlenecek olan asgari ücret, şu sıralar milyonlarca çalışanın tartışma konusu.

Tartışma masalarında, canlı yayınlarda ve kulislerde sıkça konuşulan asgari ücret için siyasi partiler de taleplerini tek tek açıklıyor.

İyi Parti Lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunurken konuya değindi.

İyi Parti'nin asgari ücret önerisi 17 bin TL

Bu konuşma kapsamında İyi Parti'nin asgari ücret için önerisi 17 bin TL oldu.

Yılda 2 kez zamdan yana olan Meral Akşener, bu ücretin temmuz ayında ise 20 bin 500 TL'ye çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Akşener şu cümleleri kullandı;

Enflasyon oranında yapılacak artış yetmez. Yüzde 4’lük asgari refah artışını esas aldığımızda İyi Parti olarak hem çalışanlarımızı hem de iş verenlerimizi gözeten asgari ücret talebimiz; 2024 ocak ayı için 17 bin lira, temmuz ayı için ise 20 bin 500 liradır.

HEDEP 25 bin dedi

Aynı zamanda konuya dair bir öneri daha sunan parti HEDEP oldu.

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, asgari ücretin en az 25 bin TL olmasını istedi.

İşte Bakırhan’ın o açıklaması;

Evet 1 Aralık’ta Asgari Ücret Komisyonu yine toplanacak. Biz de asgari ücret konusunda arkadaşlarımızla bir çalışma yürüttük ve HEDEP olarak diyoruz ki; asgari ücret 25 bin lira olmalı.

DİSK'in beklentisi 30 bin lira

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), asgari ücretin en düşük kamu işçisi ücreti ve en düşük memur maaşı dikkate alınarak hesaplanmasını istedi.

2023’te en düşük kamu işçisi ücreti 24 bin 500, en düşük memur maaşın 22 bin liraya çıkartılmıştı.

Bu kapsamda yeni yılda toplu sözleşmeler kapsamında yapılacak zamlarla birlikte iki ücret de 30 bin TL'yi aşacak.

Bu düzlemde düşünüldüğünde DİSK'in işaret ettiği rakam 30 bin lira olarak ortaya çıkıyor.

İlk toplantı 11 Aralık'ta

Bir diğer yandan tüm bu detayların konuşulacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirecek.

TÜRK-İŞ için alt sınır 14 bin lira

Söz konusu toplantı masasına işçileri temsilen TÜRK-İŞ oturacak.

TÜRK-İŞ pazarlığı 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak açıkladığı 14 bin 25 liradan başlatacak.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin bu rakam üzerinde olması gerektiğini vurguladı.